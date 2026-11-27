Sau vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa), hàng loạt chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống trên phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm), Hà Nội đã chủ động kiểm tra lại đường dẫn gas, thiết bị đun nấu và lối thoát hiểm. Cảnh sát khu vực cũng trực tiếp đến 198 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy của Ủy ban Nhân dân phường để hướng dẫn, nhắc nhở và tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn.

Từ đường dẫn gas đến cửa thoát hiểm

Tại Quang Chi Quán (số 42 Hàng Vôi), anh Ngô Đức Bảo Long sử dụng bếp gas công nghiệp để chế biến món ăn phục vụ khách hằng ngày. Ngay sau khi biết tin về vụ nổ xảy ra sáng 24/11 tại phường Đống Đa, anh đã liên hệ đơn vị cung cấp gas để kiểm tra đường ống, thay dây dẫn và linh kiện. Bên cạnh việc duy trì khóa dự phòng trên hệ thống dẫn gas, anh Long dự định bổ sung thiết bị cảnh báo rò rỉ tại khu vực đặt bình. Sau khi đã được Công an phường tư vấn hỗ trợ, nhà anh sẽ sớm lắp đặt hệ thống thông báo rò rỉ khí ga ở dưới mặt sàn khu vực của hai bình ga này.

Tương tự, tại cơ sở kinh doanh ăn uống dùng cả bếp gas và bếp điện ở số 29A Hàng Vôi, chị Nguyễn Thị Kim Dung đã yêu cầu nhân viên rà soát toàn bộ khu vực đun nấu, bình gas cùng hệ thống cửa thoát hiểm và thang ứng cứu khi có sự cố.

Chị Dung cho biết buổi tuyên truyền, hướng dẫn của Công an phường đã giúp cửa hàng rút ra nhiều kinh nghiệm thực tế để nâng cao mức độ an toàn. Ngoài việc kiểm tra thiết bị, chị cũng tập huấn cho nhân viên phương án xử lý tình huống, bảo đảm hướng dẫn khách thoát hiểm nhanh chóng qua các lối thoát nếu xảy ra sự cố giữa lúc quán đang hoạt động.

Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra, hướng dẫn và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh hàng ăn sử dụng gas. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Liên quan đến vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội công bố tối 24/11 xác nhận có 7 người tử vong và 9 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội cho thấy địa điểm xảy ra sự cố đang trong quá trình sửa chữa để làm quán ăn; nguyên nhân sơ bộ do khí gas rò rỉ gặp nguồn nhiệt gây nổ. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để xử lý.

Cùng ngày, tại Công văn số 6587/UBND-NC do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đỗ Anh Tuấn ký, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đến từng cơ sở, theo dõi việc khắc phục

Theo Đại úy Nguyễn Việt Hoàng, cán bộ phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy (Công an phường Hoàn Kiếm), từ tháng 7/2025, địa phương đã triển khai kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh sử dụng chất dễ cháy, trong đó có khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Ngay trong ngày 24/11, Công an phường đã phát đi khuyến cáo an toàn phòng cháy, chữa cháy tập trung vào việc sử dụng gas tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đồng thời gửi tài liệu hướng dẫn kèm đồ họa tóm tắt đến các tổ dân phố để phổ biến rộng rãi. Tiếp đó, ngày 25/11, Ủy ban Nhân dân phường ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Hiện, các bộ phận chuyên môn đang phối hợp chặt chẽ với Công an phường để rà soát toàn bộ cơ sở đăng ký buôn bán gas cũng như các nhà hàng, quán ăn sử dụng loại nhiên liệu này để đun nấu. Cảnh sát khu vực đã trực tiếp đến 198 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy của Ủy ban Nhân dân phường để hướng dẫn, nhắc nhở và tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn.

Lực lượng Công an phường Hoàn Kiếm hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC cơ sở kinh doanh hàng ăn sử dụng gas tại phố Hàng Vôi. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại úy Nguyễn Việt Hoàng cho biết, do đặc thù hạ tầng giao thông và nguồn nước chữa cháy tại địa bàn còn nhiều hạn chế, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng hướng dẫn người dân kỹ năng thoát nạn và trang bị “phương tiện chữa cháy ban đầu tại cơ sở, hộ gia đình.”

Trước đó, vào ngày 19/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cũng đã ký Công văn số 6521/UBND-NC yêu cầu kiểm tra trực tiếp điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các nhóm cơ sở có nguy cơ cao, bao gồm nhà ở kết hợp kinh doanh và công trình đang cải tạo, cơi nới, chuyển đổi công năng. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống điện, vật liệu dễ cháy, lối thoát nạn, đường tiếp cận của lực lượng chữa cháy, nguồn nước và phương án xử lý tại chỗ.

Thành phố yêu cầu đối với từng nguy cơ được phát hiện phải xác định rõ biện pháp xử lý, người chịu trách nhiệm, thời hạn khắc phục và lịch kiểm tra lại. Tại những tuyến phố hàng quán san sát, công tác phòng ngừa được bắt đầu từ chính mỗi cơ sở, bảo đảm đường dẫn gas luôn được kiểm soát trong quá trình sử dụng và cửa thoát hiểm sẵn sàng mở khi cần thiết, kể cả vào thời điểm quán đông khách./.

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