Vụ nổ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh ăn uống ở khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, sáng 24/11, đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 20 giờ ngày 24/11, vụ nổ khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Vụ nổ làm sập hai căn phòng tại khu tập thể E4 Vĩnh Hồ, nhiều công trình liền kề bị hư hỏng.

Để bảo đảm an toàn, thành phố phải di dời khẩn cấp 125 hộ dân tại khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ có thể do khí gas rò rỉ, kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp gây cháy, nổ hỗn hợp khí. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan./.