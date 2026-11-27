Đào tạo nghề sát với thế mạnh bản địa, kết hợp hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi và liên kết tiêu thụ sản phẩm đang là những giải pháp được tỉnh Lào Cai chú trọng triển khai.

Thông qua trang bị kỹ năng sản xuất, chế biến phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, tỉnh hướng tới tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và thúc đẩy giảm nghèo bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đào tạo nghề gắn với ngành nghề thế mạnh và chế biến nông sản tại chỗ

Từ trồng chè, quế, chăn nuôi đến chế biến nông sản và sản xuất đồ gỗ dân dụng, nhiều hộ dân tại tỉnh Lào Cai đang từng bước cải thiện thu nhập nhờ phát triển những ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Để người lao động chuyển dịch từ sản xuất tự cung tự cấp sang làm hàng hóa, các cấp chính quyền và hội, đoàn thể đã chú trọng mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, hướng dẫn kỹ thuật kết hợp hỗ trợ vốn vay tín dụng chính sách.

Tại thôn Pản Chu Tỉ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai, xưởng sản xuất đồ gỗ của gia đình anh Sần Seo Lềnh là một điển hình về việc học nghề và cải tiến kỹ thuật để lập nghiệp tại bản. Xuất thân từ nghề nông, ban đầu chỉ có một chiếc máy cưa nhỏ, anh Lềnh vừa làm vừa chủ động học hỏi kỹ thuật chế biến gỗ, kỹ năng vận hành máy móc và quy trình an toàn lao động. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trang thiết bị và tự nghiên cứu chế tạo máy soi hèm gỗ giúp giảm công lao động, giảm chi phí gia công, đến nay xưởng mộc của anh Lềnh đã mở rộng lên hàng nghìn mét vuông, tạo việc làm và thu nhập ổn định ngay tại địa phương.

Máy móc phục vụ chế biến gỗ tại xưởng sản xuất của gia đình anh Sần Seo Lềnh, thôn Pản Chu Tỉ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai.

Đối với những hộ gắn bó với sản xuất nông-lâm nghiệp như gia đình chị Vương Thị Hái ở xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, việc kết hợp nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng với áp dụng kỹ thuật canh tác đã mở ra hướng thoát nghèo vững chắc.

Gia đình chị Hái đầu tư trồng hơn 1ha chè, 2ha quế kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc cây trồng, bón phân cân đối và phòng trừ sâu bệnh từ các buổi tập huấn khuyến nông, nương chè và đồi quế phát triển tốt, mang lại nguồn thu ổn định để gia đình trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học và thoát khỏi danh sách hộ nghèo.

Bên cạnh phát triển kinh tế hộ, việc đào tạo kỹ năng nghề gắn với chế biến sâu nông sản trong các tổ hợp tác, hợp tác xã đang giúp nâng cao giá trị sản phẩm bản địa.

Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Tổ hợp tác liên kết sản xuất ớt Na Đẩy đã xây dựng chuỗi trồng ớt thóc gắn với chế biến tương ớt, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 30 tấn tương ớt đạt tiêu chuẩn OCOP và tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương.

Chia sẻ về hiệu quả của mô hình liên kết này, bà Lù Thị Thương, thành viên Tổ hợp tác liên kết sản xuất ớt Na Đẩy, cho biết trước đây người dân trồng được ớt nhưng chỉ bán quả tươi nên đầu ra bấp bênh. Từ khi tham gia Tổ hợp tác, các hộ dân không còn trồng và chế biến tương ớt riêng lẻ như trước mà từng bước thống nhất quy trình sản xuất.

Thông qua sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương, các thành viên được tập huấn kỹ thuật chế biến, bảo quản và đóng gói sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với việc kết nối tiêu thụ, hoạt động này giúp người dân có thêm việc làm, cải thiện thu nhập từ nghề làm tương ớt truyền thống.

Thực tế từ các mô hình tại cơ sở cho thấy, đối với lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo vùng cao, việc tổ chức các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ngay tại thôn, bản hoặc tại cơ sở sản xuất của hợp tác xã giúp người học tiết kiệm chi phí đi lại, vừa học nghề vừa duy trì được công việc gia đình và áp dụng ngay kiến thức vào thực tế.

Rà soát sát nhu cầu học nghề để nâng cao hiệu quả việc làm và giảm nghèo bền vững

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, năm 2026 toàn tỉnh đặt kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 29.500 người. Tính đến ngày 10/10/2026, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã tuyển sinh, đào tạo được 25.677 người, đạt 87,04% kế hoạch năm; trong đó trình độ cao đẳng là 2.991 người, trung cấp và trung học nghề là 5.324 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 17.362 người. Riêng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề đạt 2.014 người.

Tuy nhiên, qua đánh giá của ngành chức năng cũng như ý kiến tại Hội thảo khoa học cấp tỉnh bàn giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026, công tác đào tạo nghề ở một số địa bàn vùng cao vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Một số lớp nghề chưa sát với nhu cầu thị trường và lợi thế đặc thù của địa phương; công tác phối hợp rà soát nhu cầu người học ở một số xã còn chậm khiến một bộ phận lao động sau học nghề gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm hoặc thiếu nguồn lực để duy trì nghề đã học.

Để tháo gỡ những vướng mắc này và hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trong năm 2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 1/10/2026 triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn lực huy động trên toàn tỉnh dự kiến hơn 7.063 tỷ đồng.

Tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp rà soát sát nhu cầu học nghề của từng nhóm lao động, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng thời lượng thực hành và gắn đào tạo với giải quyết việc làm thực tế.

Từ nghề sản xuất đồ gỗ ở xã Lùng Phình, trồng chè và quế tại xã Bản Lầu đến chế biến tương ớt OCOP ở xã Mường Khương, mỗi địa bàn vùng cao Lào Cai đều có những lợi thế riêng để phát triển sinh kế. Khi công tác đào tạo nghề bám sát các ngành nghề thế mạnh tại chỗ, kết hợp đồng bộ với chính sách hỗ trợ vốn vay, máy móc và kết nối thị trường tiêu thụ, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thoát nghèo đa chiều bền vững./.