Hiệu quả chính sách cần được kiểm chứng bằng những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập; nhà trường bố trí đủ giáo viên theo nhu cầu; công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả; người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm nay, 27/11.

Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và nhất là sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã đi vào thực tiễn, tạo những tác động, chuyển biến mạnh mẽ và thực chất trong toàn ngành.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm nghẽn mang tính hệ thống.

Cụ thể, hệ thống chính sách đã tương đối hoàn thiện nhưng còn thiếu đồng bộ, năng lực tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nâng cao. Cùng thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp, có địa phương bố trí đội ngũ giáo viên và bảo đảm điều kiện đi học nhưng có nơi còn lúng túng, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp trường lớp và bố trí đội ngũ cán bộ quản lý. Một số chính sách hỗ trợ người học được quy định tại nhiều văn bản và còn giao thoa. Bộ trưởng cho rằng thẩm quyền được giao cần đi cùng hướng dẫn, nhân lực và kinh phí thực hiện.

Về đội ngũ, việc phát triển đội ngũ nhà giáo còn cần được quan tâm. Tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn xảy ra theo môn học, cấp học và địa bàn. Chế độ, chính sách cho nhà giáo chưa được triển khai đầy đủ và kịp thời, nhất là chế độ tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW và Luật Giáo dục. Theo Bộ trưởng, cùng với cải thiện đãi ngộ, cần rà soát nhu cầu đến từng môn học, tuyển dụng trong số biên chế được giao và bố trí giáo viên dạy liên trường ở nơi phù hợp.

Thầy và trò Trường Tiểu học Nghĩa Tam, tỉnh Lào Cai trong phòng học tạm. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Về cơ sở vật chất, điều kiện trường lớp, thiết bị và hạ tầng số còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Một số đô thị còn thiếu trường học do dân số tăng nhanh. Ở vùng khó khăn, nhiều nơi còn cần phòng học, thiết bị và đường truyền. Các trường nghề, trường đại học cần mở rộng không gian phát triển, diện tích và nâng cấp xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, hạ tầng, tính toán để bảo đảm đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Về tài chính, cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiệu quả, công bằng và có trọng tâm. Theo luật đặt ra mục tiêu bố trí ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề xuất cần theo dõi cả chi thường xuyên và phân định rõ vốn đầu tư phát triển dựa trên nhu cầu, mức độ khó khăn của từng địa bàn và kết quả sử dụng nguồn vốn. Theo Bộ trưởng, dữ liệu tài chính đầu tư và tài sản hiện còn phân tán, gây khó khăn cho việc xác định ưu tiên và đánh giá hiệu quả phân bổ sau đầu tư.

Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, gắn kết giữa đào tạo, dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực chưa thật sự đồng bộ. Dữ liệu về đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, việc làm, năng lực đào tạo của các trường và dữ liệu về ngân sách nhà nước chưa được kết nối đầy đủ. Điều này gây khó khăn khi xác định quy mô, trình độ đào tạo, hoạch định chính sách và ưu tiên đầu tư. Cơ chế đặt hàng cần quy định rõ chuẩn đầu ra và cách thức đánh giá kết quả.

Bên cạnh đó, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đặt ra những yêu cầu mới. Khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu và dữ liệu dùng chung, cần xác định rõ quyền truy cập, khai thác và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Đặc biệt, với ứng dụng AI trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá, cần có hướng dẫn cụ thể về kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của người sử dụng.

Đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, rõ kết quả

Trước những tồn tại trên, đề xuất định hướng đổi mới chính sách tạo đột phá trong giai đoạn tiếp theo 2026-2030, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng cần đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Mỗi chính sách cần xác định rõ mục tiêu, kết quả cần đạt, trách nhiệm phân cấp cùng với nguồn lực đi kèm đồng thời ban hành các chuẩn và giám sát để giám sát kết quả thực hiện. Địa phương chủ động tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực phù hợp với nhu cầu trên địa bàn. Cơ sở giáo dục thực hiện quyền tự chủ, công khai các điều kiện, bảo đảm chất lượng và giải trình kết quả hoạt động trên cơ sở các mục tiêu và dữ liệu.

Nền tảng số quốc gia quản trị giáo dục và đào tạo sẽ được xây dựng, giúp kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể dự báo nhu cầu giáo viên, phòng học, nhân lực, xác định địa bàn cần đầu tư, ưu tiên các ngành học, các nhân lực, các ngành cần phải ưu tiên, đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực sau khi phân bổ.

Giờ dạy tiếng Anh của cô giáo Nguyễn Thị Bích Thu khi được biệt phái đến Mù Căng Chải vì thiếu giáo viên. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng tâm vào các năng lực dùng chung. Chương trình mục tiêu quốc gia tạo khuôn khổ để phối hợp ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội.

Theo Bộ trưởng, nhiều địa phương đã chủ động bố trí kinh phí bổ sung, nâng cấp trường lớp, thiết bị dạy học. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông cần ưu tiên vùng khó khăn, các xã biên giới và địa bàn có dân số tăng nhanh. Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, cần tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và hạ tầng kỹ thuật để nhiều cơ sở cùng khai thác, cùng đào tạo và nghiên cứu.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng ngay từ khâu lập dự án cần xác định rõ đơn vị vận hành, kinh phí vận hành, bảo trì, phương án dùng chung và kết quả cần đạt được; gắn quyền chủ động của cơ sở giáo dục với trách nhiệm công khai, giải trình và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bộ trưởng cũng đề xuất gắn đào tạo với dự báo nhu cầu phát triển nhân lực và sự tham gia của doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng, việc đặt hàng đào tạo cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể về ngành, trình độ và thời điểm. Cơ sở đào tạo đổi mới chương trình và điều kiện thực hành phù hợp. Doanh nghiệp tham gia xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành và đánh giá mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp. Kết quả việc làm là căn cứ để điều chỉnh quy mô và bổ sung đặt hàng.

Cùng với đó, Bộ trưởng cho rằng cần phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt và học tập suốt đời. Triển khai mạnh mẽ trung học nghề ở những nơi có đội ngũ, chương trình và cơ sở thực hành. Hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập để người học có thể học liên thông hoặc quay lại học khi cần bổ sung kỹ năng. Theo dõi chất lượng đào tạo, khả năng học tiếp và việc làm để điều chỉnh quy mô, hình triển khai mạnh mẽ đào tạo lại cho lực lượng lao động.

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực số, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Bộ trưởng, cần ưu tiên khai thác hồ sơ số của người học, công dân, giảm kê khai, nộp lại giấy tờ. Chuẩn hóa, cập nhật, kết nối dữ liệu giáo dục với dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách và đầu tư; xây dựng nền tảng số quốc gia để dự báo nhu cầu giáo viên, trường lớp và nhân lực, xác định địa bàn cần ưu tiên đầu tư, đồng thời đánh giá tác động để kịp thời điều chỉnh chính sách.

Bộ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách./.

Quảng Trị tháo gỡ khó khăn, khôi phục việc dạy tiếng Anh tự chọn ở lớp 1, 2 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các trường tháo gỡ thiếu giáo viên, kinh phí để sớm khôi phục dạy tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2, bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh.