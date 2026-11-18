Ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục sớm triển khai giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục việc dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của các em, không để tình trạng gián đoạn kéo dài.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, việc triển khai các giải pháp được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, đối với các trường bảo đảm điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị, Sở yêu cầu tiếp tục duy trì công tác giảng dạy.

Những trường đã tạm dừng cần rà soát, sắp xếp và phân công lại giáo viên, ưu tiên giảm tiết kiêm nhiệm để giáo viên tiếng Anh tham gia giảng dạy. Các trường đồng thời chủ động điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp từ chi thường xuyên để thanh toán tiền dạy vượt giờ.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị, ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát đội ngũ giáo viên tiếng Anh thuộc thẩm quyền quản lý, điều động từ nơi thừa đến nơi thiếu, tổ chức dạy liên trường, liên cấp; đồng thời, ưu tiên bố trí kinh phí sớm khôi phục hoạt động giảng dạy.

Về lâu dài, Sở giao các phòng chuyên môn phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nhằm tìm giải pháp bảo đảm đội ngũ giáo viên và nguồn kinh phí ổn định cho việc dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2, phù hợp lộ trình phát triển ngoại ngữ của tỉnh. Sở yêu cầu hoàn thành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục và Ủy ban Nhân dân cấp xã trước ngày 25/11.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào đầu tháng 11/2026, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng dạy tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 do khó khăn về đội ngũ giáo viên và kinh phí. Việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị chỉ đạo triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm sớm khôi phục hoạt động giảng dạy, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.

Ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, việc dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học là nhiệm vụ quan trọng, gắn với các đề án phát triển ngoại ngữ giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 3367/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 17/8/2026. Quan điểm của Sở là các cấp quản lý phải chủ động tháo gỡ khó khăn, sớm tổ chức lại việc dạy học, bảo đảm quyền lợi học sinh, không để gián đoạn kéo dài.

Sở đã giao Phòng Giáo dục phổ thông tham mưu văn bản hướng dẫn các trường và đề nghị Ủy ban Nhân dân xã, phường triển khai ngay các giải pháp; giao các Phòng Giáo dục phổ thông, Tổ chức cán bộ và Kế hoạch tài chính tiếp tục cập nhật tình hình, phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp. Nội dung tập trung vào việc bảo đảm đội ngũ giáo viên, nguồn lực và kinh phí để tổ chức dạy lại tiếng Anh lớp 1, lớp 2 ổn định, phù hợp với lộ trình thực hiện các đề án phát triển ngoại ngữ của tỉnh…/.

Một số trường học ở Quảng Trị tạm dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 Một số cơ sở giáo dục chưa xác định được phương án bố trí kinh phí nên phải tạm dừng tổ chức giảng dạy. Sở đã tiếp nhận kiến nghị của một số trường và đang tổng hợp, rà soát tình hình.