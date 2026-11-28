Ngày 28/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc với Đại học Huế về định hướng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị Đại học Huế chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; rà soát, đầu tư phát triển các ngành đào tạo có thế mạnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực; đẩy mạnh đào tạo tài năng, sau đại học và kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng yêu cầu đơn vị đổi mới quản trị đại học theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa Đại học Huế và các trường thành viên; tăng cường tự chủ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; xây dựng dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị, đào tạo và nghiên cứu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo đi cùng hướng dẫn về kiểm chứng kết quả, bảo vệ dữ liệu cá nhân và minh bạch trong học tập, đánh giá, nghiên cứu.

Đơn vị cần gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu phát triển của thành phố Huế và khu vực miền Trung, thông qua tăng cường hợp tác với địa phương, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, Đại học Huế cần tăng cường phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy các nhóm nghiên cứu liên ngành, hợp tác quốc tế; quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, xây dựng môi trường học thuật chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên nghiên cứu, học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với thành phố Huế và các cơ quan liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét…

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hỗ trợ đơn vị trong việc chỉ đạo rà soát, hoàn thiện Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, bảo đảm phù hợp chủ trương Đảng, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành của Nhà nước; tập trung đánh giá, hoàn thiện các điều kiện về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu, đội ngũ, quản trị, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất, tài chính...

Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hướng dẫn hoàn thiện quản trị hai cấp; tổ chức lại hoặc chấm dứt hoạt động Phân hiệu Quảng Trị đúng quy định, bảo đảm quyền lợi người học, viên chức-người lao động và đất đai, cơ sở vật chất; nghiên cứu cơ chế phù hợp cho các đơn vị đặc thù (nghệ thuật, khoa học cơ bản, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ sinh học…) gặp khó khăn về tự chủ tài chính.

Đại học Huế đề nghị được tham gia chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực thế mạnh, chiến lược; ưu tiên phát triển các ngành công nghệ như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, điện-điện tử, tự động hóa, công nghệ sinh học, y sinh, vật liệu tiên tiến, năng lượng sạch, môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.

Đơn vị cũng kiến nghị đầu tư hiện đại hóa các phòng thí nghiệm trọng điểm, xây dựng mô hình sử dụng chung cơ sở vật chất giữa các trường thành viên, mở rộng năng lực phục vụ nghiên cứu cho khu vực; nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành và nhà khoa học trẻ; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và nhân lực chất lượng cao...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Đề cập đến hoạt động đào tạo gắn với thực tiễn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cho biết, số lượng doanh nghiệp ở thành phố còn hạn chế, quy mô phần lớn chưa lớn, khiến sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận môi trường thực tế, trải nghiệm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc tích lũy kinh nghiệm thực tiễn của một bộ phận giảng viên cũng còn hạn chế. Do đó, nhà trường đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế thành lập các doanh nghiệp thực hành ngay trong trường đại học; tạo môi trường để giảng viên, sinh viên tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, trải nghiệm sản phẩm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghề nghiệp.

Nhân dịp này, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức Giám đốc Đại học Huế.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22/11/1969, quê quán tại thành phố Huế; là bác sỹ chuyên ngành sản phụ khoa, Tiến sỹ y khoa và Giáo sư. Ông hiện là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Huế, ông giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược - Đại học Huế./.

Đại học Huế rà soát việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển chính quy Đại học Huế đang kiểm tra hồ sơ, dữ liệu và quy trình xét tuyển năm 2026 để đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng quy chế, bảo vệ quyền lợi thí sinh.