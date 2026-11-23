Trên lưng chừng Tây Côn Lĩnh, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang, hành trình xóa mù chữ bắt đầu từ những buổi cán bộ đến từng nhà vận động người dân đi học, rồi tiếp nối bằng những lớp học sáng đèn sau giờ lao động. Từ chỗ e ngại, mặc cảm vì chưa biết chữ, nhiều người dân nay đã biết đọc, biết viết, làm được những phép tính cơ bản, từng bước tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.

Kiên trì đưa người dân đến lớp

Thôn Tây Côn Lĩnh có khoảng 90% dân cư là đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống chủ yếu gắn với nương rẫy, các hộ sinh sống phân tán, có gia đình cách điểm học gần một giờ đi bộ. Sau một ngày lao động vất vả, việc tiếp tục đến lớp vào buổi tối là trở ngại không nhỏ đối với nhiều người.

Không ít người lớn tuổi còn mặc cảm, e ngại khi chưa biết chữ, lo mình không theo kịp chương trình học. Để vận động người dân tham gia, cán bộ địa phương, lực lượng Công an xã, cán bộ thôn và giáo viên phải tranh thủ buổi tối, những ngày mưa, đến từng nhà tuyên truyền, giải thích, động viên. Có gia đình phải đến nhiều lần mới thuyết phục được người dân đồng ý đi học.

Thiếu tá Dương Văn Kháy, Công an xã Tân Tiến cho biết, lực lượng Công an xã phối hợp với chính quyền và cán bộ thôn trực tiếp đến từng hộ gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư của người dân để có cách vận động phù hợp. Qua tuyên truyền, bà con hiểu hơn ý nghĩa của việc biết đọc, biết viết, từng bước vượt qua tâm lý e ngại, mạnh dạn tham gia học tập.

Từ những buổi vận động ấy, lớp học dần được duy trì. Người dân sau giờ làm nương lại vượt đường núi đến nhà văn hóa thôn, nơi những bài học đầu tiên về chữ viết, phép tính được bắt đầu.

Bền bỉ duy trì lớp học giữa khó khăn

Lớp xóa mù chữ tại thôn Tây Côn Lĩnh hiện có 5 giáo viên thay phiên giảng dạy. Đường đến lớp xa, học viên có độ tuổi và khả năng tiếp thu khác nhau, nhiều người đã lâu không tiếp xúc với việc học nên giáo viên phải kiên trì hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản nhất, thường xuyên ôn tập, thực hành để người học dễ nhớ, dễ hiểu.

Không chỉ đứng lớp, giáo viên còn đến tận nhà hướng dẫn thêm cho những học viên tiếp thu chậm, động viên những người nghỉ học quay trở lại. Việc giảng dạy được điều chỉnh linh hoạt, gần gũi, giúp người học không cảm thấy áp lực, mặc cảm.

Ông Nguyễn Duy Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tân Tiến, kiêm Chủ nhiệm lớp xóa mù chữ cho biết, khó khăn lớn nhất là học viên vừa phải lao động sản xuất, vừa tham gia học tập, trong khi khả năng tiếp thu không đồng

đều. Vì vậy, giáo viên phải kiên trì, quan tâm từng người, thường xuyên phối hợp với cán bộ thôn và chính quyền để nắm tình hình, duy trì sỹ số và chất lượng lớp học.

Sự đồng hành của cán bộ, giáo viên cùng nỗ lực của người học đang giúp lớp học từng bước vượt qua những trở ngại về tuổi tác, điều kiện đi lại và sinh kế.

Để vận động người dân tham gia, cán bộ địa phương, lực lượng Công an xã, cán bộ thôn và giáo viên phải tranh thủ đến từng nhà tuyên truyền, giải thích, động viên người dân đi học. (Nguồn: Vietnam+)

Con chữ mang lại những đổi thay thiết thực

Sau hơn 2/3 chặng đường học tập, nhiều học viên đã biết đọc, biết viết, tự viết tên mình, làm được các phép tính cơ bản và nhận biết những giấy tờ thông dụng. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản ấy đang giúp bà con giải quyết nhiều công việc trước đây phải nhờ người khác.

Bà Ly Thị Và, học viên lớp xóa mù chữ thôn Tây Côn Lĩnh chia sẻ: “Trước đây mình không biết chữ, giấy tờ gì cũng phải nhờ người khác đọc giúp. Bây giờ đi học, mình đã biết đọc, biết viết rồi, có giấy tờ thì mình cũng tự xem được, làm thủ tục cũng thuận lợi hơn. Mình vui lắm, vì không phải việc gì cũng nhờ người khác nữa.”

Không chỉ thuận lợi trong đọc giấy tờ, biết tính toán còn giúp người dân chủ động hơn trong lao động, sản xuất, mua bán nông sản. Ông Vàng Củi Dìn cho biết, trước đây mỗi khi bán hàng, nhiều phép tính khiến ông lúng túng, phải nhờ người khác hỗ trợ. Nay ông có thể tự tính tiền hàng, kiểm tra số tiền mua bán, hạn chế nhầm lẫn và tự tin hơn trong công việc.

Anh Thào Seo Dìn chia sẻ: “Bây giờ mình biết đọc thì đi ra ngoài thấy biển tuyên truyền cũng hiểu người ta viết gì. Đi xa có bảng chỉ dẫn thì mình đọc được để biết đường về nhà. Sau này nếu đi làm công ty cũng đỡ lo hơn. Mình không phải lúc nào cũng nhờ người khác đọc, viết hộ nữa.”

Những thay đổi ấy cho thấy, xóa mù chữ không chỉ dừng lại ở việc giúp người dân biết đọc, biết viết mà còn góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, chủ động trong lao động và từng bước hòa nhập với đời sống hiện đại.

Ông Bùi Thanh Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến cho biết, địa phương xác định xóa mù chữ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao dân trí, nhất là ở các thôn vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng, các thôn, lực lượng Công an và đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân duy trì việc học, củng cố kiến thức, thường xuyên thực hành để hạn chế tái mù chữ.

Giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh, những lớp học buổi tối vẫn đều đặn sáng đèn. Từ sự kiên trì đưa người dân đến lớp, sự tận tâm của giáo viên đến nỗ lực của từng học viên, con chữ đang dần trở thành hành trang trong cuộc sống. Mỗi người biết thêm một chữ, tự đọc được một dòng thông tin, tự thực hiện một công việc trước đây phải nhờ người khác cũng là thêm một bước tiến trên hành trình nâng cao dân trí, mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào vùng cao…/.

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