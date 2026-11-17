Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng ký và nộp lệ phí qua hệ thống xét tuyển chung.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học và sau đại học.

Theo quy định, thí sinh bắt buộc phải đăng ký tất cả các nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Mỗi thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Lệ phí xét tuyển là 20.000 đồng/nguyện vọng.

Thông tư cũng yêu cầu cơ sở đào tạo phải công bố và thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm, tiêu chí phụ nếu có; chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Việc tuyển sinh đảm bảo tuân thủ quy trình xét tuyển, đảm bảo xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh đã công bố.

Các cơ sở giáo dục khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm tối đa hồ sơ và thủ tục từ đăng ký xét tuyển đến nhập học; không yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định./.

Tuyển sinh đại học: Cần chấm dứt "trăm hoa đua nở" phương thức xét tuyển Nhận định tuyển sinh đại học hiện đang "trăm hoa đua nở" về phương thức, các chuyên gia cho rằng việc chủ trương "siết" phương thức xét tuyển là cần thiết để đảm bảo công bằng cho các thí sinh.