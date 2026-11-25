Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, chú trọng các ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương là định hướng được Trường Trung cấp nghề Cao Bằng triển khai nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh 10 nghề trình độ trung cấp, gồm: Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Hướng dẫn du lịch, May thời trang, Vận hành máy thi công nền, Hàn, Trồng trọt, Chăn nuôi thú y, Công nghệ thông tin và Lâm sinh.

Tổng số học sinh đang học tập tại trường và các cơ sở liên kết là 1.003 em, trong đó 228 học sinh học tại trường và 775 học sinh học tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nhà trường chú trọng đổi mới công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp tại các trường THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, nhà trường tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tại các xã; đồng thời tăng cường truyền thông trên website và mạng xã hội, giúp học sinh, phụ huynh tiếp cận thông tin về ngành nghề, chương trình học và cơ hội việc làm.

Trong quá trình đào tạo, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kiến thức chuyển đổi số cơ bản, tác phong công nghiệp và ý thức kỷ luật lao động. Công tác khảo sát tình hình việc làm của học sinh sau tốt nghiệp được duy trì hằng năm. Kết quả khảo sát năm 2026 cho thấy, tỷ lệ học sinh có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 70%.

Thời gian tới, Trường Trung cấp nghề Cao Bằng tiếp tục xác định phương châm đào tạo những ngành nghề thị trường và địa phương có nhu cầu, thay vì chỉ tập trung vào những ngành nghề nhà trường sẵn có.

Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường sẽ tăng cường khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; chủ động điều chỉnh ngành nghề, nội dung và phương thức đào tạo phù hợp với thực tiễn.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, mở rộng hoạt động tư vấn hướng nghiệp đến các xã, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành và giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp. Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.../.