Sáng 29/11, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2026, tuyên dương 83 thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội.

Năm nay, chương trình tuyên dương 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp.

Trong số các thủ khoa, nổi bật có sinh viên Đinh Ngọc Hải Lam, tân sinh viên ngành Y khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đạt 30/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Ở nhóm thủ khoa tốt nghiệp, có 41 sinh viên đạt loại xuất sắc, trong đó 6 sinh viên đạt điểm tuyệt đối 4.0/4.0.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn trao bằng khen tới các thủ khoa thành phố năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Không chỉ nổi bật trong học tập, các gương thủ khoa còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Võ Gia Thịnh, thủ khoa đầu vào ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ niềm đam mê công nghệ và trải nghiệm qua các hoạt động tình nguyện, em hy vọng có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị để phát triển những ứng dụng hữu ích, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn và phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Yến, thủ khoa tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn tiếp tục học cao học chuyên ngành phục hồi chức năng. Trải nghiệm tại các cơ sở y tế và hoạt động tình nguyện ở những vùng còn khó khăn, Yến nhận thấy người dân vẫn cần được hỗ trợ nhiều hơn về kiến thức chăm sóc sức khỏe, y học dự phòng và phục hồi chức năng. Kim Yến mong muốn đóng góp chuyên môn vào việc xây dựng các tài liệu, video truyền thông và dự án phát triển lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Với Lê Nguyễn Thùy An, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình đạt thành tích hôm nay gắn liền với sự hy sinh, đồng hành của gia đình, đặc biệt là người mẹ đã chắt chiu từng đồng từ công việc bán báo để nuôi con ăn học. Từ câu chuyện của bản thân, Thùy An muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu chính sách và trở thành giảng viên để truyền cảm hứng, tạo cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, danh hiệu thủ khoa chỉ là điểm khởi đầu, là dấu mốc đẹp và đáng tự hào trong hành trình của mỗi cá nhân. Lãnh đạo Thành phố mong muốn các thủ khoa biến dấu mốc này thành động lực để tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, hoàn thiện bản thân và phấn đấu đạt những thành tích tốt hơn trong chặng đường phía trước.

Chương trình năm nay có ý nghĩa khi tạo cơ hội gặp gỡ giữa hai thế hệ thủ khoa, gồm những sinh viên tốt nghiệp đã hoàn thành hành trình học tập ở bậc đại học, cao đẳng và những tân sinh viên vừa đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh. Đây cũng là dịp để các thế hệ tiếp nối, lan tỏa tinh thần nỗ lực, bền bỉ trong học tập và rèn luyện.

Đánh giá về thành tích của các thủ khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bên cạnh kết quả học tập nổi bật, nhiều sinh viên còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, tình nguyện và rèn luyện toàn diện; phía sau mỗi thành tích là hành trình vượt khó, sự kiên trì và bản lĩnh của mỗi cá nhân.

Đề cập định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định Thành phố mong muốn tiếp tục thu hút, phát huy tài năng trẻ, đồng thời sẵn sàng đón nhận những sinh viên có nguyện vọng gắn bó, tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Qua khảo sát, khoảng 200 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2026 bày tỏ nguyện vọng tham gia công tác trong hệ thống chính trị Thành phố. Lãnh đạo Thành phố cũng kỳ vọng đội ngũ trí thức trẻ tiếp tục đề xuất các giải pháp về đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải quyết những vấn đề dân sinh như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường.

2026 đánh dấu năm thứ 13 tổ chức Chương trình “Vinh danh thủ khoa”. Không chỉ ghi nhận những thành tích học tập xuất sắc, chương trình còn góp phần phát hiện, kết nối, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Thành phố và đất nước./.

99 thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội tuyên dương 99 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2026; khẳng định quyết tâm hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.