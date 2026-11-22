Sáng 22/11, tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn tổ chức kỷ niệm 80 năm thành lập (1946-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ kỷ niệm và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai tặng nhà trường.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc và đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy và trò Trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử đặc biệt, nơi thiên nhiên khắc nghiệt đã hun đúc nên cốt cách con người bền bỉ, cương trực và giàu khát vọng vươn lên.

Trong dòng chảy văn hóa ấy, Phủ Diễn từ lâu được biết đến là vùng đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, với truyền thống hiếu học và khí tiết kẻ sĩ được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh chiến tranh và gian khó không thể dập tắt khát vọng tri thức hay bước chân người giàu ý chí. Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, đóng góp tích cực trên mọi lĩnh vực.

Từ danh hiệu “Trường 5 nhất” thời kháng chiến đến vị thế tốp đầu toàn tỉnh về giáo dục toàn diện và mũi nhọn thời đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai chính là sự kết tinh xứng đáng trí tuệ, công sức của thầy trò, là niềm tự hào chung của ngành Giáo dục Nghệ An.

Đánh giá về bản sắc của Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chia sẻ, đó là tinh thần hiếu học, vượt khó, sáng tạo; đoàn kết, nghĩa tình; tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến; lưu ý, truyền thống không chỉ để tự hào về quá khứ mà phải trở thành sức mạnh tinh thần, động lực hành động cho hiện tại và tương lai.

Phân tích bối cảnh mới khi khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập và đời sống xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng nếu cha ông xưa vượt qua bom đạn, đói nghèo để đến với tri thức thì thế hệ hôm nay phải làm chủ khoa học, công nghệ để sáng tạo giá trị mới.

Quán triệt quan điểm giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu và tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng đã gợi mở 5 định hướng lớn đối với địa phương và nhà trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị nhà trường tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống 80 năm như một điểm tựa vững chắc để nâng tầm tư duy và khát vọng phát triển.

Nhà trường cần chú trọng giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào quê hương, phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục tiêu biểu về chất lượng, tiên phong trong đổi mới và giàu bản sắc văn hóa; trước mắt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027 với chủ đề: "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất."

Cùng với việc giữ gìn các giá trị cốt lõi, nhà trường phải đổi mới thực chất phương pháp dạy và học, lấy học sinh làm trung tâm, tạo đột phá về giáo dục mũi nhọn song hành với giáo dục toàn diện.

Trong đó, cần chú trọng hình thành tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, ngoại ngữ và ý thức học tập suốt đời cho học sinh. Nhà trường cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy, đồng thời định hướng học sinh sử dụng công nghệ có đạo đức, trách nhiệm, không lệ thuộc; gắn dạy chữ với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, kỹ năng sống và xây dựng môi trường học đường nhân văn, an toàn.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của yếu tố con người trong mọi cuộc đổi mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển mới; khẳng định, công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải tri thức nhưng không gì thay thế được sự nêu gương, tình thương và trách nhiệm của người thầy trong việc hình thành nhân cách học trò.

Vì vậy, mỗi thầy, cô giáo phải không ngừng tự học, làm chủ công nghệ mới để thực sự là người truyền cảm hứng, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh Nghệ An, cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục tiếp tục quan tâm hoàn thiện hạ tầng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại. Song song đó, cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò đồng hành của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội để mọi học sinh đều có cơ hội học tập trong điều kiện tốt nhất.

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách và xã hội, lãnh đạo Chính phủ cũng gợi mở cách phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối của cộng đồng cựu học sinh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc những thành công của các thế hệ đi trước chính là tài sản quý báu để tiếp lửa, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hướng nghiệp và đóng góp nguồn lực xây dựng mái trường ngày càng phát triển.

Dành những lời nhắn nhủ tâm huyết tới học sinh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ mong muốn các em trân trọng niềm tự hào được học tập trên quê hương Diễn Châu giàu truyền thống cách mạng; không ngừng nuôi dưỡng hoài bão, làm chủ tri thức, ngoại ngữ, kỹ năng số để sẵn sàng hội nhập.

Trên hết, các em cần học để làm người, sống trung thực, nhân ái, biết ơn cha mẹ, thầy cô và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chặng đường phía trước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kỳ vọng từ dấu mốc 80 năm đầy tự hào, với sự quan tâm của các cấp, ngành cùng nỗ lực của thầy và trò, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng là một trong những ngọn cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An.

Trong diễn văn kỷ niệm, thầy Phan Trọng Đông, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn chia sẻ: Từ những lớp học sơ tán gian khó thời chiến đến quy mô ổn định 39 lớp với 1.871 học sinh hôm nay, nhà trường luôn bền bỉ giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn.

Hằng năm, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông, đỗ đại học, thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh và nghiên cứu khoa học kỹ thuật của trường luôn nằm trong tốp đầu Nghệ An.

Mái trường này là nơi hội tụ của nhiều nhà khoa học, trí thức lớn và đã đào tạo hàng vạn học sinh thành đạt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Vượt lên trên những phần thưởng cao quý, điều tạo nên sức sống bền bỉ của Nguyễn Xuân Ôn chính là cốt cách văn hóa “Tự thân - Tự lực - Tự cường,” sẵn sàng thích ứng và bứt phá trong kỷ nguyên số.

Theo thầy Phan Trọng Đông, thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhà trường phấn đấu giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 99,8% đến 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng trên 95%; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng và phát triển Đảng trong học sinh.

Cùng với đó, trường tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng, cải tạo trường lớp, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3./.