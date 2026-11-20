Sáng nay, 20/11, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret đã chính thức trao nhãn hiệu LabelFrancÉducation cho Trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường trong việc giảng dạy tiếng Pháp, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giáo dục giữa Pháp và Việt Nam.

Được thành lập năm 2012 và do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp trao tặng, nhãn chất lượng LabelFrancÉducation nhằm ghi nhận các cơ sở giáo dục nước ngoài có chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong khuôn khổ chương trình giáo dục quốc gia, góp phần lan tỏa tiếng Pháp và văn hóa Pháp ngữ.

Các cơ sở giáo dục được trao nhãn chất lượng này trở thành thành viên của một mạng lưới quốc tế, hiện quy tụ 825 cơ sở tại 65 quốc gia. Các trường được tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ và hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo giáo viên, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các trường, cung cấp học liệu và hỗ trợ chuyên môn về giáo dục.

Tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đồng hành cùng quá trình phát triển mạng lưới này, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Pháp. Hoạt động hợp tác được triển khai trong bối cảnh hệ thống giáo dục Việt Nam đang có những chuyển biến, hướng tới việc xây dựng các chương trình học tiếng Pháp phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của từng nhà trường.

Việt Nam hiện có 44 cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới LabelFrancÉducation, đứng đầu khu vực châu Á–Thái Bình Dương.

Được tổ chức nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, buổi lễ là dịp ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực của ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình trong công tác giảng dạy tiếng Pháp.

Được thành lập năm 1998, Trường Tiểu học Ba Đình đã có gần 28 năm giảng dạy tiếng Pháp. Sau một thời gian triển khai các lớp song ngữ, hiện nay nhà trường tiếp tục duy trì định hướng này thông qua các lớp tăng cường tiếng Pháp, thể hiện quyết tâm thúc đẩy việc học tiếng Pháp trong thế hệ trẻ.

Việc được trao nhãn chất lượng LabelFrancÉducation là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhà trường, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác với mạng lưới các cơ sở giáo dục đã được trao nhãn này.

Việc trao nhãn chất lượng LabelFrancÉducation cho Trường Tiểu học Ba Đình tiếp nối tinh thần của Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX, diễn ra trong hai ngày 15 và 16/11/2026 tại Phnom Penh, Campuchia, với chủ đề: “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững.”

Giáo dục và thế hệ trẻ là những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Việc đẩy mạnh giảng dạy tiếng Pháp góp phần tăng cường giao lưu giữa hai nước, mở ra nhiều cơ hội mới cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các em tiếp cận những chương trình đào tạo và cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế.

Thông qua mạng lưới LabelFrancÉducation, Pháp một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục Việt Nam lựa chọn thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp, qua đó giúp học sinh nâng cao hiểu biết và trân trọng sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất với các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ Sau Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Việt Nam sẽ cụ thể hóa các cam kết, mở rộng hợp tác với các nước thành viên, khai thác tiềm năng trong lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục đào tạo.