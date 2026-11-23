Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027, 11 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2) đang được Ban quản lý dự án và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng loạt, quyết tâm đưa các công trình về đích đúng kế hoạch.

Tăng tốc thi công, huy động tối đa nguồn lực

Tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bạch Đích, các hạng mục xây dựng đang được triển khai đồng loạt. Nhà thầu huy động 16 tổ, đội với 255 nhân lực, tập trung thi công các khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều khối nhà đã hoàn thành phần kết cấu, đang tiếp tục xây tường, trát, lắp đặt hệ thống điện, nước và hoàn thiện các hạng mục. Hệ thống cấp nước, đường dây điện, trạm biến áp, giao thông nội bộ cũng được triển khai đồng bộ, tiến độ chung của dự án đạt khoảng 50%.

Ông Lê Thanh Quảng, Chỉ huy trưởng công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Bạch Đích, cho biết: Đơn vị đang tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi, bố trí các tổ đội làm việc tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Đồng thời, chủ động nguồn vật liệu, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, khắc phục khó khăn trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Trong khi đó, tại Thắng Mố, các đơn vị thi công đang tập trung xây dựng khối lớp học, nhà nội trú học sinh, khu nhà ở giáo viên, nhà ăn và công trình phụ trợ. Các mũi thi công được bố trí song song, tập trung xử lý nền móng, xây dựng phần thân các khối nhà, lắp đặt kết cấu và triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tranh thủ thời gian đẩy nhanh khối lượng công việc.

Tại các công trường các xã vùng biên Tuyên Quang, các nhà thầu cũng đang tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục từ san nền, xây dựng khối nhà lớp học, nhà nội trú, nhà ăn đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ.

Trước khối lượng công việc còn lớn, các đơn vị chủ động điều phối nhân lực, bổ sung máy móc, vật tư, bố trí các tổ đội thi công song song, linh hoạt tăng ca, tăng kíp khi điều kiện cho phép. Ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, yêu cầu nhà thầu bám sát kế hoạch, bảo đảm tiến độ thi công gắn với chất lượng công trình và an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra.

Khối lượng công việc tại các dự án còn lớn, trong khi điều kiện thi công miền núi đặt ra nhiều khó khăn về địa hình, vận chuyển vật liệu, nguồn nhân lực và thời tiết. Nhiều vị trí nền đất lẫn đá cứng, địa hình không bằng phẳng, đường vào công trường nhỏ hẹp khiến việc đào móng, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tổ chức thi công.

Tại Cán Tỷ, Sà Phìn, việc xử lý nền đá cứng, tìm nguồn đất đắp cũng gặp khó khăn, đòi hỏi các nhà thầu phải bổ sung máy móc, điều chỉnh phương án thi công phù hợp. Bên cạnh đó, nguồn lao động tại chỗ hạn chế, một số đơn vị phải huy động công nhân từ địa bàn khác, bố trí ăn ở, sinh hoạt và tăng ca để duy trì các mũi thi công, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Các đơn vị chủ động điều phối nhân lực, bổ sung máy móc, vật tư, bố trí các tổ đội thi công song song, linh hoạt tăng ca, tăng kíp khi điều kiện cho phép.

Theo báo cáo, 11 dự án được bố trí tổng nguồn vốn hơn 2.135 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt hơn 1.802 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch vốn. Việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đi đôi với bảo đảm chất lượng đang là yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị triển khai.

Hoàn thiện hạ tầng giáo dục, mở rộng cơ hội cho học sinh vùng biên

Với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.135 tỷ đồng, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng tại các xã biên giới không chỉ giải quyết nhu cầu về phòng học mà hướng tới hình thành môi trường học tập, sinh hoạt đồng bộ cho học sinh. Hệ thống công trình gồm phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, nhà ăn, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để học sinh ở những địa bàn xa xôi, dân cư phân tán được học tập, sinh hoạt tập trung.

Đối với các xã biên giới, khoảng cách từ nhà đến trường, địa hình chia cắt, giao thông khó khăn vẫn là những trở ngại đối với việc duy trì học tập của học sinh. Việc đầu tư trường nội trú liên cấp được kỳ vọng góp phần giảm những khó khăn này, đồng thời tạo môi trường giáo dục ổn định, giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện.

Ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị đang tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án, yêu cầu nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, chủ động khắc phục khó khăn trong quá trình thi công. Tiến độ được rà soát thường xuyên, gắn với kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm các dự án hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

Việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất giáo dục tại khu vực biên giới còn mang ý nghĩa lâu dài trong phát triển nguồn nhân lực địa phương. Khi các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, học sinh sẽ được học tập trong điều kiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng để các địa phương vùng biên phát triển bền vững.

Trên những công trường nơi biên cương, từng hạng mục đang dần thành hình. Tiến độ các dự án không chỉ được đo bằng khối lượng xây dựng hoàn thành mỗi ngày, mà còn bằng những điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn đang được tạo dựng cho thế hệ trẻ vùng biên…/.