Tối 27/11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh; đặc biệt tại khu vực một số thôn thuộc xã Sông Hinh.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý các hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Pháp, thôn Hà Roi.

Đây là khu vực đã được Đoàn kiểm tra phát hiện có hoạt động khai thác trái phép. Đối với khu vực thôn Buôn Ly, xã Sông Hinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình, tăng cường quản lý, giám sát và chủ động ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu cơ quan chức năng có trách nhiệm làm rõ tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, chấm dứt hoạt động khai thác trái phép, không để tình trạng này tiếp tục diễn ra hoặc tái diễn.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; rà soát những khu vực có nguy cơ, thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để chủ động xây dựng phương án kiểm tra, giám sát.

Các địa phương phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm; xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài hoặc tái diễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, Cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Công thương) cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác vàng trái phép; tại thôn Hà Roi và thôn Buôn Ly, xã Sông Hinh.

Cục cũng đề nghị cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát và có biện pháp ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép tái diễn. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác quản lý địa bàn.

Như TTXVN đã đưa tin, từ tháng 4/2026, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc một nhóm người ở địa phương khác đến thôn Buôn Ly (xã Sông Hinh) để thuê đất rồi dựng lán trại, sử dụng máy móc, phương tiện tiến hành đào đất và các hoạt động nghi khai thác, chế biến vàng trái phép. Vụ việc được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ, xác định vi phạm của các đối tượng cũng như làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Tuy nhiên sau đó, tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn. Cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện vụ việc nghi khai thác vàng trái phép tại thôn Hà Roi (xã Sông Hinh)./.

Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ vụ nghi khai thác vàng trái phép Công an Đắk Lắk điều tra vụ khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh, phối hợp xử lý các đối tượng, đảm bảo an ninh khu vực.