Ngày 27/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, từ ngày 23 đến 27/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, quy tập thêm 9 hài cốt liệt sỹ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 đã tích cực bám nắm địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát. Từ các nguồn tin do người dân cung cấp kết hợp với những dấu tích chiến trường, đơn vị từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập các hài cốt liệt sỹ.

Đáng chú ý, nhiều hài cốt liệt sỹ được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt còn được bọc trong tăng võng. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gắn liền với các hài cốt như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và một số vật dụng sinh hoạt khác. Những dấu tích, di vật này là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần phục vụ công tác xác minh thông tin, từng bước làm rõ danh tính các liệt sỹ.

Sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sỹ được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, tạo cơ sở cho việc xác định danh tính trong thời gian tới. Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận. Đơn vị quyết tâm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, góp phần đưa các liệt sỹ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình và nhân dân./.

Quảng Trị: Quy tập 14 hài cốt liệt sỹ trong các hầm cá nhân, giao thông hào Quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và hệ thống giao thông hào, một số hài cốt được tìm thấy trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng.