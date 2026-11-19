Ngày 19/11, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi lễ.

Tham dự có Đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’, quyết tâm hoàn thành xuất sắc Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” phong trào thi đua được triển khai từ ngày 15/11/2026 đến ngày 27/7/2027.

Nội dung thi đua tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong nước và tại nước bạn Lào; thực hiện tốt công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân; chấp hành nghiêm quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, chỉ tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 202 hài cốt liệt sỹ trở lên được xác định là một trong những mục tiêu cụ thể của đợt thi đua.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phong trào, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin; duy trì cung cấp thông tin hằng tuần, phối hợp chặt chẽ với các đội tìm kiếm, quy tập nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua phong trào thi đua, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2 và Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa,” đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sỹ và nhân dân./.

Phú Thọ tổ chức an táng 52 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Chiến dịch Hòa Bình Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh.