Sáng 18/11, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thịnh Minh phối hợp với phường Thống Nhất tổ chức Lễ viếng và an táng 52 hài cốt liệt sỹ được di chuyển từ Nghĩa trang liệt sỹ Yên Quang và Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến về nơi an nghỉ mới.

Việc di chuyển, tiếp nhận và an táng 52 hài cốt liệt sỹ được thực hiện theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 18/8/2026 của Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Minh về cất bốc, di chuyển, tiếp nhận, an táng và xây dựng phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất Nguyễn Việt Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Việc đưa hài cốt các liệt sỹ về nơi an nghỉ mới không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc phần mộ mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," trách nhiệm và tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Thịnh Minh mong muốn thân nhân các gia đình liệt sỹ tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu liên quan, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở xác minh danh tính, hoàn thiện hồ sơ và dữ liệu liệt sỹ.

Địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sỹ; quan tâm chăm sóc, bảo vệ các công trình ghi công, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Quá trình cất bốc, di chuyển, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ được xã Thịnh Minh, phường Thống Nhất cùng các đơn vị chức năng triển khai chu đáo, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, bảo đảm sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sau nghi thức tưởng niệm, 52 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình.

Lễ viếng và an táng 52 hài cốt liệt sỹ là hoạt động tri ân có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao trách nhiệm của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã biên giới Thanh Nưa của tỉnh Điện Biên Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ tại thôn Hưng Thịnh, xã biên giới Thanh Nưa.