Ngày 20/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” từ ngày 5/11 đến 20/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sỹ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Kết quả này thể hiện nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập trong việc lần theo những thông tin, dấu tích còn lại trên địa bàn, đưa các liệt sỹ trở về với đất mẹ sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 đã chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát.

Với tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, đơn vị đã kết hợp các nguồn tin do người dân cung cấp với việc xác minh dấu tích chiến trường để khoanh vùng, xác định vị trí và tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Nhiều di vật gắn liền với đời sống và hoạt động chiến đấu của bộ đội được phát hiện, như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng một số vật dụng sinh hoạt khác. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, qua quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và hệ thống giao thông hào. Một số hài cốt được tìm thấy trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng.

Những dấu tích này phần nào phản ánh hoàn cảnh chiến đấu, cứu chữa thương binh và sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Cùng với các hài cốt, nhiều di vật gắn liền với đời sống và hoạt động chiến đấu của bộ đội cũng được phát hiện, như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng một số vật dụng sinh hoạt khác.

Những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần bổ sung thông tin về khu vực chiến trường, đồng thời cung cấp thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh, đối chiếu và xác định danh tính các liệt sỹ.

Ngay sau khi quy tập, các hài cốt liệt sỹ được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước triển khai các hoạt động xác định danh tính. Đơn vị đã đưa toàn bộ 14 hài cốt về quàn tại nơi đóng quân của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2, đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sỹ được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN và đưa về đơn vị bảo quản, hương khói trang nghiêm. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực lân cận; quyết tâm tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sỹ. Qua đó, hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng và xoa dịu nỗi mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sỹ và nhân dân./.

Quảng Trị: Quy tập ít nhất 202 hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.