Ngày 19/11, ông Pờ Ly Hảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lực lượng chức năng vừa tiến hành tìm kiếm và xác định được hai hài cốt liệt sỹ có tên Sinh và Quốc Khánh được khắc trên bình tông, ở khu vực Hồ Le Cạn, thôn Hồ Le, xã Ia Đal.

Từ ngày 14/11, dựa trên các thông tin của cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng, Nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam-Hoa Kỳ, lực lượng chức năng xã Ia Đal xác định vị trí có mộ liệt sỹ ở khu vực Hồ Le Cạn, thôn Hồ Le. Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đã thực hiện công tác phát quang cây cỏ; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cử lực lượng công binh xuống rà phá bom mìn, phục vụ cho công tác khai quật.

Sau khi đảm bảo các yêu cầu, Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng chức năng xã Ia Đal tiến hành khai quật, xác định được hai vị trí có hài cốt liệt sỹ, với nhiều vật dụng được tìm thấy như bình tông, hộp đựng cơm, thắt lưng bộ đội, dép cao su…

“Sau khi rửa sạch, trên hai chiếc bình tông lộ rõ dòng chữ khắc tên Sinh và Quốc Khánh. Đối chiếu với danh sách liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Kon Tum giai đoạn 1966-1968 có các tên này, nên bước đầu chúng tôi nhận định đây là hài cốt của các chiến sỹ ngã xuống trong thời kỳ đó. Hiện địa phương đã báo cáo Đội K53 để tổ chức quy tập hài cốt các liệt sỹ, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực lân cận,” ông Pờ Ly Hảo thông tin thêm.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên TTXVN, cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng cho biết, gần 10 năm trước, qua nguồn tin từ các cựu binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, ông nắm được thông tin tại khu vực Hồ Le Cạn có một ngôi mộ tập thể của khoảng 58 chiến sỹ hy sinh trong Chiến dịch bờ Đông-Tây Sa Thầy (cuối năm 1966).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng đã trực tiếp nghiên cứu, tìm tòi để xác định chính xác vị trí nhằm khai quật, quy tập hài cốt các liệt sỹ. Tuy nhiên, qua hàng chục năm, sự thay đổi về địa chất, hình thái khu vực, cây cỏ mọc cao đã khiến ông khó có thể xác định được vị trí.

"Ở chiến dịch này, lực lượng của ta có nhiều đơn vị tham gia như các Trung đoàn 88, 33, 320, 66, 95 thuộc Mặt trận B3, các Tiểu đoàn 31, 32 cùng nhiều đơn vị khác. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ các điểm đổ bộ của quân địch cũng như sơ đồ trận đánh. Tuy nhiên, đối chiếu ảnh chụp năm 1966 với hiện trạng ngày nay, khu vực Hồ Le Cạn đã biến đổi nhiều khiến việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Đến nay, chúng tôi mới bước đầu phát hiện những hài cốt đầu tiên, nhiều khả năng thuộc khu mộ tập thể này,” cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng chia sẻ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm cho hơn 13.000 mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin (đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia). Đồng thời, qua các đợt khảo sát tại 60 địa bàn với sự tham gia của hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được 64 hài cốt liệt sỹ trong nước./.

Quảng Trị: Quy tập ít nhất 202 hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.