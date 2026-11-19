Ngày 19/11, trong quá trình khai quật tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, Tổ công tác số 4 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 2 hài cốt và 2 tấm bia xi măng có khắc thông tin về họ tên, đơn vị.

Cùng ngày, Tổ công tác số 3 phát hiện thêm một hài cốt tại thôn Trà Dương, xã Trà My.

Cụ thể, tại thôn Thạch Bích, hài cốt thứ nhất còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng.

Tấm bia được phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93.”

Tại vị trí này, tổ công tác còn tìm thấy một số mảnh bom, đạn AK. Hài cốt thứ hai còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia phát hiện cùng hài cốt có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia” và thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96.”

Các di vật khác gồm một số mảnh bom, đạn AK và hai nút áo. Những dòng chữ khắc trên hai tấm bia là căn cứ để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính.

Trong khi đó, tại thôn Trà Dương, xã Trà My, hài cốt do Tổ công tác số 3 phát hiện đã phân hủy nặng, các mảnh xương ống chân vỡ vụn. Di vật tìm thấy cùng hài cốt gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ cùng các giấy tờ, tư liệu liên quan. Người có thông tin có thể liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Sau khi hợp nhất, thành phố có hơn 90.828 liệt sỹ; đã tìm kiếm, quy tập 78.668 hài cốt liệt sỹ, còn 7.259 liệt sỹ chưa quy tập và 4.901 liệt sỹ chưa rõ thông tin.

Toàn thành phố có 151 nghĩa trang liệt sỹ thuộc 60 xã, phường, trong đó 144 nghĩa trang thuộc 58 xã, phường có mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 142/390 hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch./.

Quảng Ngãi: Những hài cốt liệt sỹ đầu tiên trong Chiến dịch bờ Đông-Tây Sa Thầy Ngày 19/11, tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được hai hài cốt liệt sỹ có tên Sinh và Quốc Khánh được khắc trên bình tông cùng một số kỷ vật, ở khu vực Hồ Le Cạn, thôn Hồ Le, xã Ia Đal.