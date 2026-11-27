Tối 27/11, tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ.

Chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, kết hợp hài hòa giữa các nghi lễ Phật giáo và hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, chư tôn đức tăng ni, phật tử và người dân đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ. Trong không gian linh thiêng bên dòng Thạch Hãn lịch sử, các đại biểu, chư tôn đức tăng ni, phật tử cử hành các nghi thức niệm, tụng kinh cầu siêu, cầu nguyện cho anh linh các liệt sỹ được siêu sinh tịnh độ, đồng thời cầu quốc thái dân an, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc.

Mỗi ngọn hoa đăng là một lời tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường năm xưa. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Với lòng thành kính, tri ân, hàng nghìn ngọn hoa đăng được các đại biểu, tăng ni, phật tử và người dân thắp sáng, nhẹ nhàng thả trôi theo dòng nước trên dòng Thạch Hãn. Mỗi ngọn hoa đăng là một lời tri ân, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường năm xưa.

Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm trong "mùa hè đỏ lửa” năm 1972, bảo vệ Thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị đã trở thành một bản hùng ca bi tráng trong lịch sử dân tộc. Hàng nghìn chiến sỹ, phần lớn ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, đã kiên cường chiến đấu, nhiều người mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Dòng sông Thạch Hãn từng chứng kiến những cuộc vượt sông vào chiến trường trong mưa bom, bão đạn. Máu xương của các anh đã hòa vào dòng sông, đất mẹ, góp phần làm nên nền độc lập, tự do của dân tộc.

Với ý chí “gang thép,” quân và dân ta kiên cường bám trụ, góp phần tạo nên những thắng lợi quan trọng trên chiến trường và trên bàn đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định Paris, tạo tiền đề cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày nay, Thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn được ví như những “nghĩa trang không mộ chí,” lưu giữ ký ức về một thời hoa lửa, trở thành địa chỉ đỏ và điểm hẹn tâm linh của đồng bào, chiến sỹ cả nước trong hành trình về nguồn. Sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh mãi là dấu ấn thiêng liêng trong lịch sử dân tộc, nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Lễ hoa đăng cầu siêu bên dòng Thạch Hãn không chỉ thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần từ bi, hướng thiện của Phật giáo trong đời sống cộng đồng. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” khơi dậy trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng, sống có ích và xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước./.

Ngày giỗ chung - Tri ân những người nằm lại Thành cổ Quảng Trị Ngày giỗ chung không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm mà còn là dịp để các thế hệ hôm nay thành kính tưởng nhớ, tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.