Ngày 27/11, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh, sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục thừa kế tài sản, bảo vệ môi trường và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở.

Cử tri mong muốn những vướng mắc kéo dài sớm được giải quyết, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thực thi pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hoàng Quang Hàm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thông tin, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2027; đồng thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đầu tư, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác nhân sự.

Cử tri Nguyễn Bình, ấp Tân Quý, xã Tân Thành cho biết, gia đình ông đến địa phương định cư, lập nghiệp hơn 20 năm, xây dựng nhà ở, canh tác nông nghiệp, từng bước ổn định đời sống. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay vẫn chưa được giải quyết, mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với diện tích người dân đã xây dựng nhà trong phạm vi 100m tính từ đường vào và diện tích đất sản xuất nông nghiệp liền kề; thông tin cụ thể về lộ trình, thời gian giải quyết để người dân yên tâm an cư, phát triển sản xuất.

Quan tâm đến hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, cử tri Lâm Lệ Tú, ấp Tân Phú, xã Tân Thành đánh giá cao những chuyển biến trong giải quyết kiến nghị về hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước khu vực chợ và tổ chức phân luồng giao thông tại trường học. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, chó thả rông tại khu vực công cộng vẫn diễn ra. Cử tri đề nghị khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; làm rõ trách nhiệm bồi thường của chủ vật nuôi khi để xảy ra tai nạn, gây thiệt hại cho người khác.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tổ B, ấp Tân Phú, xã Tân Thành cho rằng, cùng với việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, có lộ trình phù hợp để chính quyền cơ sở phổ biến các quy định mới, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và tự giác chấp hành pháp luật.

Liên quan đến pháp luật về thừa kế, cử tri phản ánh người dân còn gặp nhiều khó khăn trong xác định người thừa kế, phân chia tài sản, nhất là đối với tài sản thừa kế qua nhiều thế hệ. Cử tri kiến nghị rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, làm rõ quyền thừa kế của con, cháu; tháo gỡ những vướng mắc pháp lý khiến người dân chưa thể thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho hoặc đăng ký quyền sử dụng đất.

Giải đáp kiến nghị của cử tri, ông Trần Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, một phần diện tích đất trong phạm vi 100m tính từ tim đường vào đã được đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số khu vực còn vướng mắc do chồng lấn với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận cho Ban Quản lý rừng.

Ông Trần Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành trả lời các kiến nghị của cử tri. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng đang triển khai đo đạc, rà soát, chỉnh lý hồ sơ đất đai. Sau khi xử lý tình trạng chồng lấn, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, Ủy ban Nhân dân xã sẽ xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện.

Đối với vi phạm về môi trường, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, bổ sung hệ thống camera an ninh, vận động người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm; đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp quản lý vật nuôi, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội Đơn vị tỉnh Tây Ninh cho rằng, cùng với hoàn thiện hệ thống pháp luật, vấn đề đặt ra hiện nay là nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, nhất là tại cơ sở. Khối lượng văn bản pháp luật lớn đang đặt ra những khó khăn trong việc cập nhật, tiếp cận và tổ chức thực hiện đối với người dân, doanh nghiệp, kể cả đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Đơn vị tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp thu kiến nghị về xác định thời điểm có hiệu lực của các văn bản pháp luật gắn với khoảng thời gian cần thiết để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện; đồng thời nghiên cứu, đề xuất rà soát các quy định pháp luật về thừa kế nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Cử tri Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tổ 4, ấp Tân Phú, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh kiến nghị, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, có lộ trình phù hợp. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Đối với các kiến nghị về đất đai, nhất là những vụ việc kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, bà Hoàng Thị Thanh Thúy đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương rà soát hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết.

Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn tiếp tục kiến nghị các sở, ngành và cơ quan Trung ương xem xét. Dù kiến nghị có đủ điều kiện giải quyết hay không, người dân cũng cần được thông tin cụ thể về kết quả và lý do.

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, chuyển kiến nghị của cử tri mà còn phải theo dõi, giám sát kết quả giải quyết. Sau hội nghị, Đoàn sẽ có văn bản đề nghị chính quyền địa phương rà soát, báo cáo kết quả thực hiện từng nội dung; tiếp tục kiến nghị đối với những vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri./.

Tây Ninh: Xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 15/12 Toàn tỉnh Tây Ninh có 3.564 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, trong đó đã có phương án xử lý 3.563 cơ sở, đạt 99,97%; còn 1 cơ sở do Trung ương chuyển giao đang tiếp tục xây dựng phương án xử lý.