Vào 4 giờ sáng 29/11, Tổ Cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trực thăng của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã vận chuyển an toàn một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp từ đảo Thổ Chu (tỉnh An Giang) về đất liền điều trị trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Tối 27/11, bệnh nhân N.T.V (sinh năm 1980, quê Quảng Ngãi) xuất hiện triệu chứng đau ngực. Người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2 và rối loạn chuyển hóa lipid. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28/11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, đảo Thổ Chu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, da, niêm mạc tái nhợt, huyết áp tăng, mạch và tim đập nhanh, nồng độ oxy máu giảm.

Qua thăm khám và thực hiện điện tâm đồ, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (do động mạch vành bị tắc nghẽn) và nhanh chóng triển khai các biện pháp điều trị. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn tiến nặng, mất ý thức, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Suốt hơn 90 phút liên tục, các bác sỹ cấp cứu thực hiện các biện pháp hồi sức, nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân. Đến 13 giờ cùng ngày, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tri giác còn kém, hôn mê. Đến 17 giờ, bệnh nhân mở mắt, có đáp ứng khi gọi hỏi và kích thích. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản, nồng độ oxy máu thấp.

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, Bệnh xá Trung đoàn 152 tổ chức hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175. Kết quả hội chẩn xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, suy tim độ 4 (mức độ nặng nhất), biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp đã được hồi sinh tim phổi thành công.

Các bác sỹ đánh giá bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao do có thể xuất hiện các rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng như nhịp nhanh thất, rung thất, dẫn đến ngừng tuần hoàn tái diễn. Bên cạnh đó, nguy cơ suy tim tiến triển sau nhồi máu cơ tim và tổn thương não do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài cũng là những vấn đề đáng lo ngại.

Song song với theo dõi sát diễn biến tình trạng người bệnh và duy trì hồi sức tích cực tại chỗ, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh xá Trung đoàn 152 đề xuất khẩn trương vận chuyển cấp cứu đường không về đất liền để can thiệp mạch vành và điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng số hiệu VN 8616 phối hợp với Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân. Xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 28/11, Tổ Cấp cứu đường không mang theo các trang thiết bị, phương tiện hồi sức cấp cứu chuyên sâu, sẵn sàng xử trí những tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Vào 23 giờ 55 phút, ngay khi tiếp cận bệnh nhân, Tổ Cấp cứu đường không đã phối hợp với các y, bác sỹ tại đảo tiếp tục điều trị sau hồi sinh tim phổi. Ê-kíp nhanh chóng kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi sát huyết động, sử dụng thuốc vận mạch để bảo đảm huyết áp và bổ sung thuốc chống đông theo chỉ định, sau đó vận chuyển về đất liền.

Đại úy, bác sỹ Nguyễn Văn Nghĩa, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, mặc dù bệnh nhân đã được hồi sinh tim phổi thành công tại đảo, song nguy cơ ngừng tuần hoàn tái diễn vẫn rất cao.

Hai vấn đề quan trọng trong quá trình vận chuyển là kiểm soát rối loạn nhịp tim và duy trì chức năng co bóp của cơ tim. Vì vậy, Tổ cấp cứu đường không luôn theo dõi sát diễn biến của bệnh nhân, chủ động chuẩn bị các phương án xử trí những biến chứng tim mạch có thể xảy ra trong suốt hành trình.

“Thách thức của chuyến cấp cứu lần này không chỉ đến từ tình trạng nguy kịch của bệnh nhân mà còn bởi điều kiện thời tiết xấu, có mưa. Đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đã trải qua ngừng tuần hoàn, việc hạn chế ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất khí quyển và nguy cơ tiến triển tình trạng thiếu máu cơ tim là những vấn đề chuyên môn cần được đặc biệt quan tâm khi vận chuyển bằng trực thăng về đất liền. Bên cạnh đó, tình trạng tri giác của bệnh nhân sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài cũng được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi liên tục theo dõi diễn biến ý thức, hạn chế kích thích nhằm bảo vệ não cho bệnh nhân,” bác sỹ Nghĩa chia sẻ thêm.

Vượt qua những khó khăn về thời tiết và thách thức chuyên môn của ca bệnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ bay Binh đoàn 18 và ê-kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175 lúc 4 giờ 5 phút sáng 29/11.

Ngay sau khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tình trạng tim mạch, kiểm soát các biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu./.

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