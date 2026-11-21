Ngày 21/11, Tàu 746 (Hải đoàn 129 Hải quân) đưa ngư dân Bùi Văn Tiển gặp nạn trên biển về đến cảng của đơn vị (tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) an toàn.

Lãnh đạo Hải đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần người gặp nạn và gia đình; đồng thời nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Trước đó, vào sáng 14/11, bệnh xá đảo Phan Vinh A (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân Bùi Văn Tiển (sinh năm 1994, ngư dân tàu cá QNg90962TS) bị cá kìm đâm vào ngực trái khi đang khai thác hải sản trên biển.

Vào lúc 10 giờ ngày 17/11, Tàu 746 (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại khu vực đảo Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa.

Tàu này nhận lệnh nhanh chóng cơ động đến đảo Phan Vinh A tiếp nhận bệnh nhân Bùi Văn Tiển, cùng bác sỹ của đảo Phan Vinh A và bố đẻ của bệnh nhân là ông Bùi Văn Tẩn (sinh năm 1963) để đưa về bờ tiếp tục cứu chữa.

Trong điều kiện trên biển sóng cao 2 - 4m, gió Đông Bắc cấp 5, 6; cán bộ, chiến sỹ Tàu 746 khẩn trương tổ chức tiếp nhận bệnh nhân, bác sỹ và bố đẻ của bệnh nhân xuống tàu đưa về bờ. Trong suốt quá trình hành quân hơn 400 hải lý về đến đất liền, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên tàu đã luôn tích cực chăm sóc bệnh nhân.

Đến trưa 21/11, tàu chở ngư dân gặp nạn cập cảng an toàn. Lực lượng Quân y của Hải đoàn tiến hành kiểm tra sức khỏe đánh giá sơ bộ tình trạng bệnh nhân và khẩn trương đưa đi bệnh viện.

Hiện tình trạng sức khỏe của ngư dân Bùi Văn Tiển vẫn còn yếu, nhịp tim nhanh, thở ngắt từng cơn; các y, bác sỹ tích cực cứu chữa./.

Quảng Trị: Kịp thời hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ an toàn Sau khi tàu cá được đưa vào bờ, chính quyền xã Cửa Tùng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên chủ tàu và ngư dân gặp nạn; đồng thời nắm bắt tình hình thiệt hại, động viên gia đình.