Theo kế hoạch, từ ngày 10-13/12, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026 sẽ diễn ra tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn khách quốc tế và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, công tác chuẩn bị cho Triển lãm đang được triển khai khẩn trương.

Triển khai đồng bộ

Tính đến ngày 20/11/2026, đã có 318 đầu mối, công ty đến từ 37 quốc gia đăng ký trưng bày tại triển lãm. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.485 m2, bằng 176% mục tiêu đề ra. Đến ngày 24/11, Tiểu ban Lễ tân đã tiếp nhận thông tin tham dự của 73 đoàn từ 41 quốc gia, trong đó có 11 đoàn cấp Bộ trưởng, 3 đoàn cấp Tổng Tham mưu trưởng và 11 đoàn cấp Thứ trưởng.

Số lượng đoàn khách quốc tế, nhất là các đoàn lãnh đạo cấp cao, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác đón tiếp, lễ tân và phiên dịch. Nhằm chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ này, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức tập huấn sỹ quan liên lạc, phiên dịch lần thứ hai phục vụ triển lãm.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kiến thức cơ bản về biên dịch, phiên dịch; cập nhật chương trình, danh sách các quốc gia tham gia và dự kiến hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Các học viên tham dự tập huấn cũng được hướng dẫn xây dựng kịch bản chi tiết đón tiếp đoàn khách quốc tế, quy trình và nghiệp vụ lễ tân, phương pháp phối hợp giữa các bộ phận tại sân bay, khách sạn, phương tiện và địa điểm tổ chức sự kiện.

Thông qua trao đổi, thảo luận theo tổ, nhóm, Ban Tổ chức lớp tập huấn tiến hành phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của từng cá nhân, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình phục vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Trưởng Tiểu ban Lễ tân của Triển lãm nhấn mạnh, công tác đón tiếp, lễ tân và phiên dịch có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thể hiện hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển, giàu bản sắc văn hóa, mến khách và thân thiện.

Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, Tiểu ban Lễ tân lưu ý đội ngũ sỹ quan liên lạc, phiên dịch phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm chắc chương trình và nội dung hoạt động; tích cực trao đổi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Theo Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Trưởng Tiểu ban Nội dung, các cơ quan, đơn vị thành viên đã tích cực triển khai nhiệm vụ, cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, trọng tâm là hoàn thiện phương án tổ chức lễ khai mạc, lộ trình tham quan của đại biểu; rà soát danh mục, phương án trưng bày, bố trí vũ khí, trang bị kỹ thuật và các khu trải nghiệm.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Cục Khoa học quân sự và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tích cực chuẩn bị trưng bày, giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản phẩm công nghiệp quốc phòng, sản phẩm kinh tế-quốc phòng và không gian văn hóa ba miền.

Công tác cải tạo nhà chứa máy bay, lắp dựng các khu vực trưng bày bổ sung, hệ thống điện, nước, khán đài và các hạng mục phục vụ triển lãm cơ bản hoàn thành. Phương án bố trí các hoạt động trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự cũng được thống nhất.

Không chỉ tập trung vào hoạt động trưng bày, triển lãm còn mở ra nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức 8 phiên hội thảo hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước: Mỹ, Canada, Nga, Anh, Slovakia, Bulgaria, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cục Khoa học quân sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác quốc tế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vì hòa bình và phát triển bền vững,” dự kiến tổ chức trong dịp triển lãm.

Các công việc phục vụ điều hành đang được triển khai song song. Website chính thức của triển lãm đã tích hợp dịch vụ đăng ký khách tham quan và quản lý biểu mẫu trực tuyến.

Bảo đảm an ninh, an toàn, lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Với một sự kiện quốc tế có quy mô lớn, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt. Theo Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng Tiểu ban Điều hành an ninh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thành viên Tiểu ban đã chủ động theo dõi, nghiên cứu, nắm và đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của triển lãm.

Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác, bảo vệ khu vực triển lãm; nghiên cứu phương án phân luồng giao thông, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), flycam trong kiểm soát, giám sát an ninh.

Các tình huống có thể phát sinh được nghiên cứu, đánh giá để đề xuất phương án xử lý phù hợp; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan cũng được làm rõ, bảo đảm sự chủ động trong mọi tình huống.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, công tác tuyên truyền, truyền thông được triển khai nhằm tạo sức lan tỏa cho sự kiện, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Truyền thông, chương trình lễ khai mạc mang chủ đề “Bay lên Việt Nam” hướng tới chuyển tải thông điệp về sự phát triển của công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.

Các lực lượng đang tích cực luyện tập biểu diễn võ thuật, nghệ thuật, góp phần thể hiện hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có đủ sức mạnh, bản lĩnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Triển lãm mới đây, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các tiểu ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng vị trí, từ lễ tân, hậu cần đến bảo đảm an ninh, an toàn.

Công tác luyện tập, hợp luyện và bay trình diễn tại lễ khai mạc cùng các mặt công tác khác phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; các đơn vị, lực lượng cần chú trọng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ trong điều kiện thời tiết giá lạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu đẩy mạnh thông tin, truyền thông trong nước và quốc tế về triển lãm; khai thác tối đa các cơ hội hợp tác, thúc đẩy thương mại quân sự, chuyển giao công nghệ và ký kết hợp đồng trên cơ sở lựa chọn những nội dung khả thi, đúng quy định.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của các tiểu ban, cơ quan, đơn vị trên từng lĩnh vực, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026 đang từng bước hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Không chỉ là dịp giới thiệu tiềm lực, thành tựu công nghiệp quốc phòng và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, triển lãm còn là cơ hội mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy kết nối công nghiệp quốc phòng, qua đó góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, chủ động hội nhập và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế./.

Xe tăng hạng nhẹ T-1 lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 Xe tăng hạng nhẹ T-1 do kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, có khả năng bơi, tích hợp nhiều hệ thống hiện đại, được kỳ vọng góp phần đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.