Sáng nay, 20/11, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu theo Quyết định số 1962/QĐ-CTN ngày 14/11/2026, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1991–2026).

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực và thành tích nổi bật của nhà trường trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển chương trình giáo dục Cambridge, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục Thủ đô trong giai đoạn từ năm học 2021–2022 đến năm học 2025–2026. Đây là lần thứ hai trong hành trình 35 năm, Nguyễn Siêu được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận dấu mốc ý nghĩa, tiếp nối những thành quả được vun đắp qua nhiều thế hệ thầy và trò.

Trong diễn văn kỷ niệm 35 năm thành lập, cô Nguyễn Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng nhà trường xúc động nhìn lại hành trình dựng nghiệp của nhà trường, từ những ngày đầu thành lập năm 1991 đến chặng đường phát triển hôm nay. Đó không chỉ là câu chuyện về sự trưởng thành của một ngôi trường, mà còn là hành trình được viết nên bằng tâm huyết của những người đặt nền móng, sự tận tụy của bao thế hệ nhà giáo, sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, nhân viên và niềm tin yêu của các thế hệ học sinh, cha mẹ học sinh.

Từ 5 lớp học với 132 học sinh đầu tiên năm 1991, trải qua 8 lần chuyển địa điểm, trường Nguyễn Siêu đã từng bước gây dựng nền móng, mở rộng quy mô và khẳng định vị thế. Đến nay, nhà trường đã có hơn 4.000 học sinh trưởng thành sau 32 khóa tốt nghiệp. Riêng năm học 2026–2027, quy mô trường đạt 60 lớp với 1.758 học sinh, gấp hơn 12 lần so với những ngày đầu thành lập.

Trên hành trình ấy, Nguyễn Siêu luôn kiên định gìn giữ nếp làm thầy, đạo làm người và tinh thần “đạo học không lối tắt”, lấy học thật, làm thật làm giá trị cốt lõi. Từ tâm nguyện của nhà sáng lập – nhà giáo Nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh và nhà giáo Dương Thị Thịnh, đến sự tiếp nối của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, mỗi chặng đường phát triển đều ghi dấu những nỗ lực bền bỉ để gìn giữ nền tảng và không ngừng mở rộng tầm nhìn giáo dục.

Từ những bước đi đầu tiên, nhà trường từng bước đạt chuẩn quốc gia, chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế và được tổ chức High Performance Learning (HPL – Vương quốc Anh) công nhận danh hiệu World Class School (Trường học đẳng cấp thế giới), trở thành trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này. Luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trường đạt danh hiệu Microsoft Showcase School từ năm 2014.

Hiện trường đã tự chủ phát triển phần mềm quản trị và vận hành Hệ sinh thái số NSS Digital Ecosystem với nền tảng NSS Connect, theo nguyên tắc “một định danh – một dữ liệu – một trải nghiệm”. Kiên định định hướng giáo dục song ngữ, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tại các kỳ thi Cambridge năm 2026, kết quả của của trường vượt mặt bằng thế giới; 50% đội ngũ giáo viên đồng giảng dạy chương trình quốc tế là giáo viên Việt Nam. Đây là những dấu ấn cho thấy nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục hội nhập, đồng thời khẳng định vai trò và năng lực của đội ngũ giáo viên Việt Nam trong việc triển khai các chương trình giáo dục quốc tế./.

Trường phổ thông tại Hà Nội sử dụng robot làm lễ tân chào đón học sinh mỗi ngày Trường Nguyễn Siêu là cơ sở giáo dục tiên phong trong việc đưa robot lễ tân AI vào vận hành thường nhật, không phải chỉ trưng bày trong một sự kiện mà làm việc thật ở sảnh trường mỗi ngày.