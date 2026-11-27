Sáng 27/11, các cơ quan khí tượng thủy văn khu vực Miền Trung - Tây Nguyên liên tiếp phát tin cảnh báo mưa lớn diện rộng và lũ trên nhiều hệ thống sông.

Dự báo từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm, kèm nguy cơ mưa cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Tại Quảng Ngãi, trong 24 giờ tính đến 3 giờ 30 phút ngày 27/11, trạm Lý Sơn ghi nhận lượng mưa rất to đạt 461,4mm. Từ chiều tối 27/11 đến sáng sớm 29/11, phía Đông tỉnh tiếp tục mưa 250-450mm, có nơi trên 450mm; đỉnh lũ các sông Trà Khúc, Trà Câu, Vệ, Trà Bồng lên báo động 2 đến báo động 3, riêng hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng vượt báo động 3.

Sáng 27/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND, yêu cầu các xã, phường và đặc khu Lý Sơn rà soát khu dân cư vùng trũng thấp, sườn dốc để sẵn sàng sơ tán dân.

Các địa phương tổ chức chốt chặn ngầm, tràn, dự trữ lương thực theo phương châm "4 tại chỗ" và nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối, hồ đập khi có mưa lũ.

Bộ Chỉ quân sự thành phố Đà Nẵng tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông tháng 10/2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Lúc 9 giờ ngày 27/11, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cũng phát tin cảnh báo một đợt lũ trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng từ đêm 27/11 đến ngày 1/12.

Đỉnh lũ sông Vu Gia và sông Thu Bồn dự báo ở mức báo động 1 đến báo động 2, sông Tam Kỳ từ báo động 1 đến trên báo động 1. Thành phố Đà Nẵng đồng thời được cảnh báo có mưa lớn kéo dài đến sáng sớm 30/11, cục bộ trên 250mm mỗi đợt, cường suất có thể vượt 120mm trong 3 giờ.

Tại Đắk Lắk, rủi ro thiên tai được đánh giá cao hơn đợt mưa lũ giữa tháng 11/2026 do đất đã ngấm no nước, trong khi nhiều hồ chứa lớn như Sông Ba Hạ, Krông H’năng, Sông Hinh, La Hiêng 2, Phú Xuân đều ở mực nước cao, dung tích phòng lũ hạn chế. Dự báo sông Ba có thể lên báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt hạ du, lũ quét và sạt lở đất.

Trong Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa bàn phía Đông và hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Bàn Thạch ứng trực 24/24 giờ theo nguyên tắc "6 rõ", "3 sẵn sàng". Các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải vận hành đúng quy trình liên hồ chứa, không xả lũ đột biến và không đánh đổi an toàn hạ du để tích nước phát điện.

Trước đó, ngày 26/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký thay Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 76/CĐ-TTg chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 7 tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và nhóm yếu thế.

Công điện yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương điều tiết an toàn hồ đập để giảm lũ hạ du; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bố trí sẵn lực lượng, phương tiện tại địa bàn trọng điểm sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn./.