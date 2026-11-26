Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính đến 11h ngày 26/11, tổng khối lượng đất đá sạt lở tại Km131+900, Quốc lộ 279, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương lên tới khoảng 50.000 m3, vùi lấp hơn 100 m mặt đường khiến giao thông bị chia cắt.

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang khẩn trương chỉ đạo, ứng phó, khắc phục do sạt lở đất, đá; đánh giá mức độ an toàn và thống nhất phương án xử lý.

Trước đó, theo Ủy ban Nhân dân xã Minh Lương, ngày 25/11/2026, sau mưa lớn kéo dài, khoảng 3.000 m3 đất, đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường tại Km131+900, Quốc lộ 279, thôn 2 Minh Hạ. Qua kiểm tra ban đầu, xã ghi nhận vết nứt dài khoảng 70 m trên sườn đồi và ước tính khoảng 50.000 m3 đất, đá phía trên vết nứt có nguy cơ sạt trượt.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 đảm nhiệm thi công Dự án thi công, xử lý khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 279 (đoạn qua tỉnh Lào Cai) đã huy động phương tiện san gạt. Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đất, đá tiếp tục sạt trong quá trình khắc phục, gây tắc đường hoàn toàn và làm đổ cột điện đường dây 35 kV. Hậu quả, toàn bộ 2 xã Minh Lương và Nậm Xé bị mất điện; gián đoạn mạng viễn thông Viettel tại xã Minh Lương.

Trong đêm 25/11 và sáng 26/11, đất, đá tiếp tục sạt xuống mặt đường. Đất, đá vùi lấp hơn 100 m mặt đường Quốc lộ 279, đoạn từ Km131+800 đến Km131+900. Đến 11 giờ ngày 26/11, giao thông qua điểm sạt lở vẫn bị chia cắt hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Lương, cho biết ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã đã cảnh báo, hướng dẫn nhân dân không đi vào khu vực nguy hiểm, lựa chọn tuyến đường di chuyển phù hợp; đề nghị tổ chức cảnh giới, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện qua khu vực sạt lở. Lực lượng chức năng đã tổ chức san gạt, thu dọn đất, đá song do sạt lở tiếp diễn với khối lượng lớn nên chưa thể thông tuyến.

Cơ quan điện lực đang triển khai các biện pháp khắc phục sự cố đường dây 35 kV; chủ động phương án cấp điện tạm thời, ưu tiên phục vụ thông tin liên lạc, y tế và các hoạt động thiết yếu.

Ông Trình Tiến Thành, Trưởng Điện lực Văn Bàn (Công ty Điện lực Lào Cai) cho biết: Điện lực Văn Bàn đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đánh giá tình hình sạt lở, xây dựng phương án tiếp cận hiện trường, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức xử lý sự cố ngay khi điều kiện an toàn cho phép.

"Việc triển khai phải chờ công tác xử lý sạt lở và thông đường tại Km 131+900 thì Điện lực Văn Bàn mới có thể đưa nhân lực, phương tiện tiếp cận các điểm cột bị nghiêng đổ. Tiến độ thực tế phụ thuộc vào diễn biến sạt lở và điều kiện tiếp cận hiện trường. Thời gian dự kiến khôi phục cấp điện là 17 giờ ngày 29/11/2026," ông Thành nói.

Các đơn vị liên quan đang khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ổn định mái taluy, nguy cơ sạt lở tiếp diễn; thống nhất phương án xử lý, khắc phục sự cố tại đoạn Km131+800 đến Km131+900, Quốc lộ 279; tổ chức cảnh báo, cảnh giới, phân luồng giao thông; đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông đường tạm khi đủ điều kiện an toàn; nghiên cứu giải pháp xử lý tổng thể, bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình.

Hai xã Minh Lương và Nậm Xé phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố; rà soát nhu cầu và chủ động phương án bảo đảm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong thời gian giao thông bị chia cắt, mất điện; đồng thời tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở; tổ chức cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, chủ động sơ tán, di dời người dân khi có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản./.

Sạt lở trên Quốc lộ 279 tại Lào Cai gây ách tắc giao thông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Lương cho biết, đến 18h ngày 25/11 tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn với tổng khối lượng đất đá lên tới khoảng 1.500m3, vùi lấp hoàn toàn mặt đường.