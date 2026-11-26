Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại tỉnh Quảng Ngãi bị ngập, một số nơi xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Sáng 26/11, tại đặc khu Lý Sơn, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập. Xóm Cầu, thôn Đông An Hải là khu vực ngập sâu nhất, có nơi nước dâng hơn nửa mét. Nước chảy xiết gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Đáng chú ý, hồ chứa nước trên đỉnh núi Thới Lới đã tràn, khiến lượng lớn nước đổ xuống khu vực phía dưới.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn cho biết, khu vực xóm Cầu có nhiều công trình thoát nước, giếng và hố sâu. Khi xảy ra ngập lụt, các vị trí này bị nước che khuất, khiến người dân khó nhận biết, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không di chuyển qua những vị trí không bảo đảm an toàn. Các lực lượng chức năng được huy động thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ thoát nước và hạn chế ngập úng; hỗ trợ vận chuyển tài sản đến nơi cao ráo để giảm thiểu thiệt hại. Địa phương cũng đã lên phương án di dời dân khi cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng cho biết, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại các khu vực: tổ dân phố Độc Lập; khu vực Cầu Heo (tổ dân phố Quyết Thắng); Cầu Chui (tổ dân phố Hạnh Phúc)... Riêng xóm 1 (tổ dân phố Hòa Bình) đang bị cô lập, người dân muốn vào trung tâm xã phải băng đường mòn qua núi.

Ngoài ra, trên địa bàn còn ghi nhận 3 điểm sạt lở đất tại khu dân cư hiện hữu 577 (phía sau Trường học Lê Trung Đình); khu vực phía sau nhà dân, thuộc đội 7 (tổ dân phố Đoàn Kết cũ) và tuyến đường Sơn Long đi Núi Cấm.

Người dân tại các nơi ngập sâu đã chủ động kê dọn đồ đạc, di chuyển tài sản đến vị trí an toàn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, triển khai các phương án ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường.

Mưa lớn cũng gây sạt lở núi, khiến tuyến đường liên thôn Tịnh Tân - An Hải, xã Đông Sơn bị chia cắt. Đất đá tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Một số trường học tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo cho học sinh nghỉ học...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như: Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 441 mm, đặc khu Lý Sơn 398 mm, Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) hơn 388 mm, phường Nghĩa Lộ hơn 376 mm, Bình Tân (xã Đông Sơn) hơn 352 mm, Bình Trị (xã Vạn Tường) gần 270 mm, Long Sơn (xã Sơn Mai) hơn 232 mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hoà trên 80%.

Trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã phía Đông tỉnh. Người dân cần chủ động theo dõi và phòng tránh./.

Các tỉnh, thành miền Trung chủ động ứng phó với đợt mưa lớn Quảng Ngãi, Huế và Khánh Hòa chủ động các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiệt hại và bảo đảm an toàn về người và tài sản trước dự báo tình hình thời tiết có đợt mưa trong những ngày tới.