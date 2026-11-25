Sau các đợt mưa bão, lũ lớn liên tiếp trong tháng 11/2026, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Vệ đoạn qua xã Thiện Tín (tỉnh Quảng Ngãi) diễn biến ngày càng nghiêm trọng và phức tạp.

Dòng nước chảy xiết không chỉ làm mất nhiều diện tích đất sản xuất, đe dọa nhà ở của gần 100 hộ dân mà còn xâm thực sâu, gây hư hại nặng Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Trường Lũy và uy hiếp an toàn tuyến Tỉnh lộ 624.

Đe dọa Di tích Trường Lũy

Nằm ở vùng hạ du sông Vệ, xã Thiện Tín hằng năm thường xuyên gánh chịu tác động nặng nề của mưa lũ. Đặc biệt vào mùa mưa bão, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, chảy xiết khiến bờ sông liên tục bị khoét sâu.

Ghi nhận thực tế dọc tuyến bờ sông Vệ qua địa bàn thôn Trường Khánh (xã Thiện Tín) cho thấy các điểm sạt lở kéo dài khoảng 2 km với mức độ ngày càng gia tăng.

Theo người dân địa phương, trong vòng hơn 10 năm qua, lòng sông Vệ đã ăn sâu vào bờ gần 20m. Riêng từ năm 2025 đến nay, các đợt mưa lũ lớn đã khoét sâu vào đất liền thêm từ 5-6m, tạo thành những hàm ếch và vách dựng đứng cao từ 1,5-2m. Trên mặt đất ven bờ xuất hiện nhiều mảng sụt lún và các vết nứt lớn nhỏ kéo dài hàng chục mét, chực chờ đổ sập xuống lòng sông bất cứ lúc nào.

Đáng báo động nhất, tình trạng sạt lở đang trực tiếp tàn phá Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi đoạn đi qua thôn. Đây là công trình kiến trúc cổ độc đáo, niềm tự hào của người dân địa phương, nhưng hiện nay hơn 400m tường thành bằng đất của di tích nằm dọc bờ sông đã bị sạt lở.

Nhiều đoạn tường thành đã bị dòng nước cuốn trôi mất hẳn dấu vết; phần còn lại bị nước sông ăn sâu sát mép, đứng trước nguy cơ xóa sổ hoàn toàn nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời.

Ông Bùi Chạy (trú thôn Trường Khánh) chia sẻ, trước đây đoạn Trường Lũy này nằm cách bờ sông từ 15-20m, nhưng nay sạt lở đã ăn sát mép, nhiều chỗ bị cuốn mất. Người dân địa phương rất lo lắng và kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có phương án khắc phục, nếu không đoạn di tích lịch sử tại thôn sẽ bị mất.

Một đoạn bờ đất của Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi bị sạt lở cách mép sông khoảng 3m. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Sống thấp thỏm, bất an

Cùng với việc xâm hại di tích quốc gia, sạt lở bờ sông Vệ cũng đang đẩy cuộc sống và sinh kế của gần 100 hộ dân tại thôn Trường Khánh vào cảnh bấp bênh. Hàng loạt diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, cây cối và hoa màu của bà con đã bị nước sông “nuốt chửng.”

Là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề, ông Bùi Thanh Tấn (trú thôn Trường Khánh) cho biết sạt lở ăn sâu vào diện tích đất vườn của gia đình ông với tốc độ trung bình từ 3-5m mỗi năm. Sau mỗi trận mưa lớn, nhìn từng mảng đất sản xuất bị cuốn trôi, gia đình ông không khỏi bất an bởi nếu cứ tiếp diễn đà này, toàn bộ diện tích đất của gia đình có nguy cơ mất trắng.

Trước sức tàn phá của dòng nước, người dân thôn Trường Khánh đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp dân gian như đóng cọc, trồng tre và các loại cây có bộ rễ dài dọc bờ sông để giữ đất.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Trải, Trưởng thôn Trường Khánh, do đặc thù khu vực hạ du có dòng chảy xiết và lưu lượng nước đổ về rất lớn trong mùa mưa bão nên các giải pháp thủ công của người dân hầu như không mang lại hiệu quả, tình trạng sụt lún vẫn tiếp tục diễn ra. Qua các cuộc họp thôn, toàn thể bà con đều bày tỏ mong mỏi lớn nhất là Nhà nước sớm quan tâm, đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất lâu dài.

Cần sớm đầu tư kè khẩn cấp

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, chính quyền xã Thiện Tín đã thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát diễn biến sạt lở dọc tuyến sông Vệ.

Địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm nâng cao cảnh giác, chủ động chằng chống nhà cửa và chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời khi xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc lũ lên nhanh.

Tuy nhiên, các giải pháp ứng phó tại chỗ của địa phương và người dân chỉ mang tính chất tạm thời.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Tín cho hay sạt lở bờ sông Vệ tại thôn Trường Khánh không chỉ làm hư hại một phần Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Trường Lũy mà còn đe dọa trực tiếp đến các công trình công cộng và hạ tầng giao thông trọng yếu của địa phương. Điều chính quyền địa phương lo ngại nhất hiện nay là mép sạt lở đã áp sát tuyến Tỉnh lộ 624, khoảng cách từ điểm sạt lở đến mặt đường hiện chưa đầy 10m.

Trước thực trạng cấp bách trên, Ủy ban Nhân dân xã Thiện Tín kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ngành chức năng sớm quan tâm, kiểm tra thực tế và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Vệ đoạn qua thôn Trường Khánh. Việc sớm triển khai dự án kè kiên cố là giải pháp căn cơ và cấp thiết nhất trong thời gian này nhằm ngăn chặn đà xâm thực của dòng sông, bảo vệ nguyên vẹn Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Trường Lũy, giữ vững an toàn tuyến Tỉnh lộ 624 và ổn định đời sống cho gần 100 hộ dân vùng hạ du./.

Dự án kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ vẫn dở dang sau 10 năm triển khai Dự án kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ do Công ty QISC làm chủ đầu tư từ năm 2017 với mục tiêu bảo vệ quỹ đất ven sông, phòng chống sạt lở đất nhưng sau 10 năm vẫn đang dang dở.