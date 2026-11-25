Sáng 25/11, Ủy ban Nhân dân xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, cho biết mưa lớn gây sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 15D, khiến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc. Hiện các lực lượng chức năng đang triển khai phương án xử lý, khắc phục điểm sạt lở, đồng thời chốt chặn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Vào sáng cùng ngày, tại Km9+400, thuộc địa phận xã La Lay, xảy ra vụ sạt lở đất đá từ trên núi tràn xuống lòng đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ủy ban Nhân dân xã La Lay đã cử lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hạt Quản lý Quốc lộ 15D cùng các ngành chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để kiểm tra, tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các lực lượng khẩn trương triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

Ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Lay cho biết: Hiện trời vẫn tiếp tục có mưa, nền đất yếu, đất đá vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt trượt xuống đường. Do đó, các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để đánh giá tình hình, tính toán phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục. Khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng mới tổ chức cho phương tiện lưu thông trở lại.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, Ủy ban Nhân dân xã La Lay khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 15D cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn; tuyệt đối không dừng, đỗ xe tại những khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân hạn chế đi qua các khu vực đang xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không thực sự cần thiết; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thông tin cảnh báo của chính quyền địa phương để có phương án di chuyển phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Trước đó, ngày 13/11, tại Km9+400, tuyến Quốc lộ 15D cũng xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn. Tại hiện trường, đất đá từ trên núi sạt trượt xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường với khối lượng gần 3.000m3, trong đó có nhiều tảng đá lớn. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, điểm sạt lở mới được thông xe một vệt, bước đầu bảo đảm giao thông.

Sau vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 5043/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số tuyến, trong đó có Quốc lộ 15D, Quốc lộ 12A và Quốc lộ 12C, Quốc lộ 9C. Các tuyến đường này bị ảnh hưởng do đợt mưa lớn từ ngày 9/11 đến 13/11, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân và phương tiện tham gia giao thông./.

Quảng Trị: Sạt lở khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn Khu vực sạt lở tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc; hơn 2.000m3 đất đá từ taluy dương chắn toàn bộ mặt đường.