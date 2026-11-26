Đại diện Cục Môi trường cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua, đã hoàn thiện các quy định kiểm soát chất lượng môi trường nước, không khí và đất. Trọng tâm là quản lý nguồn thải gắn với khả năng chịu tải của môi trường, tăng cường dự báo, cảnh báo ô nhiễm và thúc đẩy bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái.

Đối với môi trường nước mặt, Luật hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn thải theo mục đích sử dụng, chức năng nguồn nước và khả năng chịu tải.

Trường hợp nguồn nước không còn khả năng chịu tải đối với các thông số bắt buộc theo công bố của cơ quan có thẩm quyền, dự án đầu tư mới hoặc mở rộng thuộc diện phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường, Luật quy định không được xả thải vào nguồn tiếp nhận (trừ các trường hợp được quy định).

Các trường hợp ngoại lệ thực hiện ĐTM, gồm: Dự án mới có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn chất lượng nước mặt trước khi xả; dự án mở rộng có phương án tuần hoàn, tái sử dụng nước để không phát sinh thêm nước thải hoặc xử lý phần phát sinh thêm đạt quy chuẩn; dự án xử lý nước thải nhằm cải tạo, phục hồi, nâng cao chất lượng môi trường khu vực ô nhiễm.

Luật cũng quy định quản lý tổng hợp theo lưu vực, kết hợp kiểm soát từng nguồn thải với kiểm soát theo vùng, khu vực, tổng thải lượng chất ô nhiễm.

Đối với môi trường không khí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo chất lượng không khí, kiểm kê phát thải và kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng.

Đáng chú ý, Luật bổ sung khái niệm vùng phát thải thấp, quy định nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng nhằm kiểm soát phát thải, chủ yếu từ phương tiện giao thông, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thiết lập vùng phát thải thấp và biện pháp quản lý phát thải trong vùng.

Đối với môi trường đất, Luật sửa đổi quy định về điều tra, đánh giá, khoanh vùng khu vực có dấu hiệu ô nhiễm, bảo đảm phù hợp với pháp luật về đất đai. Luật cũng bổ sung, hoàn thiện chính sách bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái; hỗ trợ kỹ thuật cho các mô hình sản xuất nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và xử lý phụ phẩm nông nghiệp.

Trong lĩnh vực du lịch, di tích, lễ hội, Luật đã bổ sung yêu cầu huy động, sử dụng nguồn lực hợp pháp để thu gom, xử lý chất thải, giảm thiểu và hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải nhựa tại các địa điểm diễn ra hoạt động. Nội dung vệ sinh công cộng cũng được bổ sung vào phạm vi bố trí nguồn lực nhà nước cho bảo vệ môi trường.

Theo đại diện Cục Môi trường, các quy định mới góp phần chuyển trọng tâm từ xử lý ô nhiễm sang phòng ngừa, kiểm soát phát thải và bảo vệ chất lượng các thành phần môi trường ngay từ đầu./.

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