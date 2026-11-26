Bồng Miêu là một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nằm trên địa bàn xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng.

Qua thời gian cấp phép khai thác, hiện nay mỏ vàng này đã có quyết định đóng cửa mỏ.

Tuy nhiên, việc quản lý và bảo vệ khoáng sản sau khi khai thác còn lại ở đây, cùng câu chuyện tạo sinh kế bền vững cho người dân vẫn còn nhiều vấn đề nan giải, đặt ra cho thành phố cần có giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Vấn đề sinh kế và bất cập trong quản lý

Để vào mỏ vàng Bồng Miêu chỉ có con đường độc đạo chạy uốn lượn đi sâu vào trong lòng hồ Phú Ninh. Điều khác biệt ở Bồng Miêu là người dân sử dụng khá phổ biến những chiếc xe máy độ tự chế, tháo bỏ hết yếm xe để thuận lợi đi vào địa hình rừng núi hiểm trở làm nương rẫy và “mót quặng vàng."

Những địa danh như Núi Kẽm, Đồi Sim, khu vực suối thác là nơi có hệ thống hầm vàng chằng chịt như một “mê cung” chạy sâu vào trong lòng đất, được hình thành từ thời Pháp thuộc và một số hầm mới được hình thành sau này.

Trước đó, từ năm 1992, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác vàng Bồng Miêu được cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, đến năm 2016 giấy phép hết hạn. Do cơn sốt vàng nên tình trạng người dân “mót quặng vàng” chế biến khoáng sản còn sót lại sau khai thác ở Bồng Miêu vẫn diễn ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũ đã phải nhiều lần kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) khẩn trương hoàn tất các thủ tục đóng cửa mỏ.

Đến năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) mới phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu trên tổng diện tích 368 ha, kinh phí thực hiện gần 19,5 tỷ đồng.

Anh N.T, một người dân ở thôn Bồng Miêu có thâm niên hàng chục năm gắn bó với nhiều bãi vàng, chia sẻ ngày trước, Công ty vàng Bồng Miêu sử dụng máy móc bóc tách lớp quặng vàng, còn lại bỏ ra ngoài phần xái quặng ở khu vực đập thải. Người dân địa phương hiện nay, đa phần từ 40 – 50 tuổi, không có công việc ổn định thường lén lút chạy xe máy lên núi, sử dụng cuốc xẻng để đào bới, mót lại lượng quặng thải này. Những người hoạt động đơn lẻ mỗi ngày may mắn cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Nếu không đi “mót quặng vàng” người dân ở đây cũng chẳng biết làm gì, bởi đất rừng sản xuất trồng keo không phải ai cũng có.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để thực hiện quy trình xử lý xái quặng phải sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, nguồn nước thải sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài đến môi trường. Thời gian qua, lực lượng Công an xã Phú Ninh cũng thường xuyên phối hợp với nhiều lực lượng tăng cường đẩy mạnh truy quét hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép, phá hủy nhiều máy nổ, tạm giữ phương tiện, hóa chất. Tuy nhiên, do địa hình khu vực mỏ vàng trải rộng hàng trăm hecta, việc xử lý đôi lúc chưa thể dứt điểm tận gốc vấn đề.

Công an xã Phú Ninh thu giữ phương tiện xe máy chở quặng vàng trái phép ở thôn Bồng Miêu. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết mỏ vàng Bồng Miêu đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản vào năm 2025 theo quyết định số 2096/QĐ-BNNMT ngày 12/6/2025. Hiện mỏ vàng Bồng Miêu được giao Ủy ban Nhân dân xã Phú Ninh quản lý địa bàn, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Tuy nhiên, mỏ vàng Bồng Miêu thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Công Thương, do đó định hướng quản lý, cấp phép khu vực này trong thời gian tới do Bộ Công Thương thực hiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình, việc giao địa phương quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại mỏ vàng Bồng Miêu dường như là “quá sức," khi xã không có đủ nhân lực chuyên môn về lĩnh vực này, đồng thời công việc này đòi hỏi có nguồn lực lớn để duy trì công tác bảo vệ, xử lý. Hiện nay, việc kiểm kê khoáng sản trên thực địa ở khu vực mỏ vàng cũng chưa được triển khai để làm cơ sở cho công tác bàn giao quản lý.

Tăng cường công tác lãnh đạo

Thành phố Đà Nẵng có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú, trong đó nổi bật là kim loại vàng. Hiện tại, thành phố có 11 mỏ vàng gốc đang hoạt động.

Theo quy hoạch, Đà Nẵng có 13 điểm mỏ, khu vực khoáng sản vàng gốc với tổng diện tích hơn 9.440 ha, trữ lượng dự báo 13.627.000 tấn quặng, thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Công Thương. Ngoài ra, có 24 điểm mỏ, khu vực vàng gốc nhỏ lẻ, phân tán thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, truy quét và quản lý khoáng sản trên địa bàn thời gian qua, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng nhận định tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, nhất là khai thác vàng trái phép ở khu vực Hố Bứa và thôn 1, thôn 2 (xã Thạnh Bình), xã Phước Thành, xã Phước Hiệp, xã Phú Ninh... Các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng như khai thác vào ban đêm, vào ngày nghỉ, ở vị trí địa bàn giáp ranh gây khó khăn, trở ngại trong công tác ngăn chặn, xử lý.

Trở lại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, mặc dù các giải pháp đóng cửa mỏ đã được hoàn thành. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hệ thống hầm vàng cũ nằm sâu trong núi vẫn còn nhiều và đa phần xuống cấp, nguy hiểm. Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn xảy ra. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng cần có giải pháp quan tâm đến đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân ở khu vực Bồng Miêu.

Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng gần đây đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/6/2026 về quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất và khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lãnh đạo thành phố xác định việc quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất và khoáng sản là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thất thoát tài nguyên và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lĩnh vực khoáng sản. Thành phố khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, hạn chế xuất khẩu thô, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh, tiêu thụ khoáng sản; phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay, bảo kê, lợi ích nhóm trong công tác quản lý tài nguyên địa chất và khoáng sản...

Công an xã Phú Ninh thu giữ các loại hóa chất dùng để xử lý xái quặng vàng trái phép. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% dự án khai thác khoáng sản được cấp mới phải sử dụng công nghệ khai thác phù hợp, tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao tỷ lệ chế biến sâu khoáng sản, hạn chế tối đa việc tiêu thụ khoáng sản nguyên khai, đối với khoáng sản cát trắng, vàng gốc, đất sét phải được sàng tuyển, phân loại, chế biến đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa ra thị trường. Thành phố cũng phấn đấu cơ bản chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, tập kết, kinh doanh, tiêu thụ khoáng sản trái phép, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc khoáng sản trong toàn bộ quá trình lưu thông.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ về quản lý khoáng sản vào nghị quyết, chương trình hằng năm gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép kéo dài, phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, tuần tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác trái phép, nhất là địa bàn giáp ranh và vùng ven. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Đối với các khu vực phức tạp, cần có phương án tổ chức chốt giữ, không để xảy ra “điểm nóng” khai thác khoáng sản trái phép…/.

Lập 3 tổ chốt chặn 24/24 giờ ngăn chặn khai thác vàng trái phép tại khe Huồi Lúc Chiều 18/6, Ủy ban Nhân dân xã Yên Na tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép.