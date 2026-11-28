Mưa lớn kéo dài trong ngày 28/11 gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư, sạt lở tại một số địa phương, làm ảnh hưởng đến giao thông và các công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đến 16 giờ cùng ngày, toàn tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 127 hộ với 410 nhân khẩu đến nơi an toàn; chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Phường Quy Nhơn Nam là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng đáng kể của đợt mưa lớn, với khoảng 250 hộ dân tại các khu phố 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 bị ngập cục bộ.

Mưa lớn với cường suất khoảng 63 mm/giờ khiến hệ thống thoát nước quá tải. Một số điểm sạt lở cũng xuất hiện tại các khu phố 2, 10 và 12. Đến thời điểm báo cáo, nước đã rút tại một số khu vực.

Tại phường Quy Nhơn Tây, mưa lớn làm ngập nhà của 40 hộ dân ở khu phố Long Mỹ, độ sâu khoảng 20-30 cm; một số đoạn Quốc lộ 1A qua địa bàn ngập sâu 0,4-0,8 m, khiến xe máy không thể lưu thông. Nhiều tuyến đường tràn cũng bị nước dâng cao, có nơi ngập từ 0,5-1 m. Phường Quy Nhơn Tây đã di dời xen ghép 22 hộ với 73 nhân khẩu ở khu phố 2 đến nơi an toàn.

Cùng đó, tại phường Quy Nhơn, 42 hộ với 162 nhân khẩu sinh sống ở những khu vực có nguy cơ sạt lở tại núi Một và núi Bà Hỏa đã được sơ tán. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại một số khu vực như chợ Đầm, đường Hà Huy Tập, đường Trần Thị Dừa - Dương Bá Trạc. Phường Hoài Nhơn Bắc ghi nhận 29 hộ bị ngập, trong đó 29 hộ với 60 nhân khẩu đã được di dời; khoảng 20 m tường rào lưới B40 bị đổ ngã.

Ngoài ra, tại phường Quy Nhơn Nam, một hộ với 4 nhân khẩu ở khu phố 10 được di dời; xã Đề Gi hoàn thành sơ tán 33 hộ với 111 nhân khẩu tại khu vực chân và sườn núi Gành có nguy cơ sạt lở. Các hộ dân được bố trí đến nhà kiên cố lân cận hoặc địa điểm an toàn.

Không chỉ gây ngập khu dân cư, mưa lớn còn làm sạt lở, hư hỏng một số công trình giao thông, thủy lợi. Đáng chú ý, tại xã Canh Vinh, sân cầu và mố cầu Bà Lương trên Quốc lộ 19C tiếp tục bị xói lở, hư hỏng nặng; khu vực cầu Ri bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Tại đèo Nha Sam, đất đá tiếp tục sạt lở từ mái taluy xuống mặt đường, buộc địa phương tạm cấm người và phương tiện qua lại từ 15 giờ ngày 28/11.

Tại xã An Lão, một điểm trên đường 5B An Hưng Bắc bị sạt lở khoảng 20 m³ đất. Xã An Vinh ghi nhận sạt lở taluy chân cầu Nước Trong Thượng dài khoảng 2 m và sập khoảng 3 m thanh kênh mương Đồng Mít. Phường Hoài Nhơn Tây có 2 điểm sạt lở bờ suối tại tổ dân phố Cự Tài.

Bên cạnh đó, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường, cầu tràn tại các xã Ân Hảo, Vân Canh, Hội Sơn, Kim Sơn, Bình Hiệp và các phường An Nhơn Nam, Tam Quan. Một số hồ chứa đã qua tràn, đang được điều tiết nước nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng trực tại những khu vực ngập sâu, điểm có nguy cơ sạt lở, cầu tràn; giăng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn.

Các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản./.

Đắk Lắk chủ động sơ tán dân, kiểm soát nguy cơ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa Mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều tuyến đường phía Đông Đắk Lắk; chính quyền khẩn trương cảnh báo, rà soát sơ tán dân, kiểm tra vận hành hồ chứa và chủ động ứng phó nguy cơ lũ dâng cao.