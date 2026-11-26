Tối 26/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn cho biết, mưa lớn trên địa bàn đặc khu gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, ngập úng nặng tại các khu dân cư, hư hỏng hạ tầng giao thông.

Theo thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn có 100ha tỏi vụ Đông Xuân (chủ yếu người dân trồng tại khu Đồng Rừng) trên đảo đã bị ngập úng, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Một số hộ dân trên đảo cho biết, năm nay do ảnh hưởng của El Nino người dân trồng tỏi sớm hơn. Có hộ bắt đầu làm đất trồng từ giữa tháng 9 để cây tỏi phát triển sớm hơn, tránh hạn.

Tuy nhiên, do mưa lưu lượng rất lớn, cây tỏi non đang giai đoạn sinh trưởng đã bị ngập úng, sẽ bị thối rễ. Số diện tích tỏi bị hư hại do ngập úng này có thể nông dân sẽ phải trồng lại.

Mưa lớn cũng khiến đất, đá bồi lấp một số tuyến đường trên đảo với chiều dài khoảng 1.000m. Hệ thống kênh mương trên đảo bị hư hỏng, bồi lấp đất, đá khoảng 3.000m. Hồ chứa nước Thới Lới (hồ chứa miệng núi lửa) sau nhiều năm nước đã đạt đến đỉnh điểm và tràn ra bên ngoài.

Để giảm thiểu thiệt hại, ứng phó với mưa lớn, Ủy ban Nhân dân đặc khu đã chỉ đạo các lực lượng tập trung khai thông dòng chảy các hệ thống kênh mương, tổ chức sẵn sàng lực lượng tổ xung kích cấp thôn, phương tiện cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ người dân.

Theo báo cáo nhanh số 03 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ chiều ngày 24/11-26/11/2026, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to tập trung tại khu vực phía Đông. Lượng mưa có nơi đo được gần 500mm, riêng tại đặc khu Lý Sơn đo được là 336mm.

Mưa lớn khiến nhiều phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi như phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, và các xã vùng đồng bằng Xã Phước Giang, Nghĩa Hành, Nghĩa Giang bị ngập cục bộ. Sạt lở đất xảy ra tại một số vị trí trên tuyến Quốc lộ 24C, ĐT.624, ĐT.624B…Tại xã Đông Sơn: Đường liên thôn Định Tân-An Hải bị sạt lở đất khoảng 30m3 gây ách tắc giao thông. Hiện nay, xã đã tổ chức khắc phục và thông tuyến.

Trong ngày 26/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển tổ chức Đoàn kiểm tra công tác ứng phó thiên tai tại các xã: Thiện Tín, Nghĩa Hành, Nghĩa Giang, qua đó đã chỉ đạo các xã tập trung ứng phó mưa, lũ, sạt lở đất và tổ chức khắc phục nhanh các thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, dự báo, từ ngày 27/11 đến ngày 29/11/2026, trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, các sông: Trà Khúc, Trà Câu, Vệ, Trà Bồng và các sông khác ở phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt mức báo động 2 đến báo động 3, riêng vùng hạ lưu sông Vệ và sông Trà Bồng có khả năng vượt mức báo động 3./.

Đặc khu Lý Sơn hỗ trợ người dân tìm lối ra khi tỏi rớt giá Nhờ giá trị kinh tế cao, tỏi trở thành loại cây trồng chủ lực, đem lại sinh kế bền vững cho cư dân đất đảo tiền tiêu; từng bước khẳng định thương hiệu bền vững trên thị trường.