Chiều 18/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản số 14588/BCH-SNNMT về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Sở Xây dựng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn; Chi cục Thủy sản-Biển đảo theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cùng với đó, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn-Đảo Bé và ngược lại, tàu thuyền hoạt động khu vực ven biển. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Trên đất liền, xác định mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, đặc khu Lý Sơn theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét, vùng trũng, thấp dễ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng triển khai việc sơ tán người dân đến nơi an toàn theo phương án đã được lập, phê duyệt; chỉ đạo các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện thường xuyên kiểm tra mực nước, tình trạng an toàn các công trình do đơn vị quản lý, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. Các sở, ngành, địa phương cũng cần sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến giao thông huyết mạch, kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Lượng mưa có khả năng đạt từ 40 - 80mm, có nơi trên 120mm. Vùng núi cao phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa đạt từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Từ 48 giờ đến 72 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa có khả năng đạt từ 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Vùng núi cao phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa đạt từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ, lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1./.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi và Lâm Đồng Các địa phương chủ động có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.