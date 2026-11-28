Ngày 28/11, tại Đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo và Ủy ban Nhân dân Đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình phát động tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển và triển lãm tranh, mô hình tái chế năm 2026 với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau.”

Chương trình đã thu hút đông đảo các hoa hậu, á hậu, nam vương và siêu mẫu đã trực tiếp tham gia lặn biển ở độ sâu từ 4-12m để cố định 12 loài san hô cứng tại vùng biển Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau).

Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền trên bờ, sự kiện năm nay tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng hành động thực tiễn nhằm phục hồi hệ sinh thái biển và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bền vững đến cộng đồng.

Tại khu bảo tồn san hô Côn Đảo, đội ngũ hoa hậu, á hậu, người mẫu đã trang bị đồ lặn chuyên dụng và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Vườn Quốc gia Côn Đảo. Các đại sứ đã tự tay cố định 12 loài san hô cứng lên nền đáy tự nhiên và các giá thể nhân tạo.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Côn Đảo không chỉ là vùng đất giàu giá trị lịch sử, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước mà còn sở hữu hệ sinh thái biển đa dạng, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế biển của thành phố.

Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, hiện tượng tẩy trắng san hô và ô nhiễm rác thải nhựa, hệ sinh thái biển Côn Đảo đang đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy, chương trình năm nay hướng đến việc kết nối hoạt động văn hóa, nghệ thuật với những hành động thiết thực nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và du lịch bền vững.

Đông đảo hoa hậu, nghệ sỹ tham gia hoạt động lặn biển phục hồi san hô dưới biển tại Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, bảo vệ đại dương và phục hồi rạn san hô không thể chỉ là nỗ lực của riêng một cơ quan hay một sự kiện nhất thời, mà phải trở thành nếp sống văn minh, thành hành động thường xuyên của toàn xã hội.

Lần đầu tiên trải nghiệm lặn biển cấy trồng san hô với vai trò Đại sứ, Á hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân chia sẻ: "Lúc đầu Ngân khá hồi hộp vì không phải là người bơi giỏi, nhưng nhờ sự hướng dẫn bài bản và quy trình bảo hộ an toàn tuyệt đối từ các chuyên gia Vườn Quốc gia Côn Đảo, Ngân đã tự tin lặn xuống đáy biển và cố định thành công các nhánh san hô giống. Khoảnh khắc tận tay đặt mầm xanh san hô vào giá thể giữa làn nước trong vắt thực sự là một trải nghiệm ý nghĩa, thôi thúc Ngân lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.”

Là một trong những gương mặt năng nổ trong đội hình lặn biển, Á vương Quốc tế Nguyễn Vũ Linh nhấn mạnh giá trị kép của hoạt động: Chương trình vừa mang tính thể thao, rèn luyện bản lĩnh khi chinh phục độ sâu, vừa là hành động thiết thực tái tạo hệ sinh thái đại dương.

Tận mắt thấy sự kỳ công của các cán bộ bảo tồn trước cảnh báo "1 phút phá hoại - 10 năm phục hồi," Linh càng trân trọng công sức giữ gìn biển đảo quê hương và chắc chắn sẽ tiếp tục tình nguyện quay lại Côn Đảo để đồng hành cùng các dự án tương tự.

Lần đầu tiên đến với Côn Đảo, siêu mẫu Đoàn Quốc Nguyên Chương (Chương Đoàn) xúc động chia sẻ: "Việc trực tiếp chạm tay vào từng tổ hợp san hô giống và tỉ mỉ gắn kết chúng vào nền đáy đại dương mang lại cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với việc đọc kiến thức qua sách báo. Đây là công việc vô cùng thiêng liêng và là trải nghiệm không thể nào quên trong hành trình cống hiến của Chương."

Song song với hoạt động lặn biển phục hồi rạn san hô, các hoa hậu và đông đảo nghệ sỹ cũng tích cực tham gia chuỗi hoạt động bên lề như tham quan triển lãm tư liệu và làm móc khóa rùa biển từ nhựa tái chế, qua đó góp phần tạo nhịp cầu kết nối giữa nghệ thuật, thể thao và khoa học bảo tồn, khẳng định thông điệp: Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần giữ mãi màu xanh đại dương cho muôn đời sau./.

Phát triển bền vững Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống Côn Đảo định hướng phát triển bền vững đến năm 2050, lấy bảo tồn thiên nhiên, di sản và kinh tế xanh làm nền tảng, nâng cao chất lượng sống người dân.