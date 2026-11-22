Kinh tế ban đêm đang trở thành một động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, với thế mạnh về chiều dài bờ biển hơn 192km, khu vực phía Đông tỉnh đang dần hình thành các mô hình kinh tế đêm nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển du lịch.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, tại khu vực ven biển, kinh tế ban đêm bước đầu hình thành các sản phẩm kết hợp nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực và mua sắm, tiêu biểu như Fishermen Show - Huyền thoại làng chài, tham quan tháp Pô Sah Inư gắn với trải nghiệm văn hóa Chăm, các hoạt động tại NovaWorld Phan Thiết.

Bên cạnh đó, các tuyến phố ẩm thực, chợ đêm và không gian kinh doanh đặc sản, OCOP, quà lưu niệm góp phần mở rộng không gian tiêu dùng và trải nghiệm về đêm.

Tại các phường trọng điểm về du lịch biển như Mũi Né, Phú Thủy, Tiến Thành…, các đơn vị chức năng đã khai thác hiệu quả không gian để phát triển kinh tế đêm, mang lại nhiều sân chơi cho du khách. Khác với những địa bàn phát triển du lịch theo mô hình điểm đến biệt lập, khu vực ven biển có sự đan xen giữa không gian dân cư, thương mại, dịch vụ, lưu trú, giao thông đô thị và không gian biển, tạo ra cả lợi thế đối với phát triển kinh tế ban đêm.

Dịch vụ ẩm thực phục vụ du khách ngắm biển đêm tại đảo Hòn Cau (xã Liên Hương, Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né cho biết: Kinh tế ban đêm là nối dài hoạt động kinh tế ban ngày, góp phần làm cho hoạt động của nền kinh tế có hiệu quả cao hơn.

Lợi thế của mô hình kinh tế ban đêm là thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn, màu sắc cho từng địa phương, vùng miền. Do đó, nếu kinh tế ban đêm càng được đầu tư đa dạng và phong phú thì càng có khả năng giữ chân du khách và kích thích nhu cầu chi tiêu.

Các mô hình kinh tế du lịch đêm được triển khai trên địa bàn ven biển bước đầu bao gồm biểu diễn nghệ thuật, thể thao và chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí, tham quan ban đêm, ẩm thực.

Dù đang trong quá trình triển khai, các sản phẩm kinh tế đêm đã được du khách đón nhận và đánh giá cao. Cụ thể là khu vui chơi, giải trí dọc đường Nguyễn Đình Chiểu-Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né); khu vực 2 bên bờ sông Cà Ty, đường Tuyên Quang, Hùng Vương (phường Phú Thủy); NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành).

Tại đặc khu Phú Quý, từ tháng 5/2026 khu ẩm thực đêm đi vào hoạt động thử nghiệm, nhằm từng bước hình thành sản phẩm du lịch đêm, góp phần kích cầu tiêu dùng và tạo thêm sinh kế cho người dân. Điểm tham quan mới này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân địa phương và du khách khi đến đảo.

Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý thông tin: Khu ẩm thực đêm nhằm tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch và hướng đến xây dựng không gian văn hóa-ẩm thực văn minh, tạo điểm vui chơi, trải nghiệm cho du khách sau hành trình khám phá đảo. Bên cạnh đó, địa phương hướng đến xây dựng hình ảnh con người Phú Quý “Thân thiện - Hiếu khách - Chính trực”, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Ông Phan Bảo Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận lợi thế đầu tiên về kinh tế đêm của Lâm Đồng là không gian biển và cảnh quan ven biển. Trong điều kiện du lịch hiện nay, trải nghiệm ban đêm bên biển có giá trị khác biệt so với các hoạt động tham quan ban ngày.

Chợ đêm phục vụ du khách mua sắm đặc sản Mũi Né tại Fishermen Show - Huyền thoại làng chài, phường Phú Thủy (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Không gian biển khi chuyển sang buổi tối tạo ra một loại hình trải nghiệm khác về ánh sáng, âm thanh, cảnh quan, ẩm thực và cảm xúc. Nếu được tổ chức hợp lý, không gian ven biển có thể trở thành nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, thể thao, đi bộ, thưởng thức ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật quy mô phù hợp và các sự kiện văn hóa.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khu vực phía Đông có những điều kiện thuận lợi để tham gia vào quá trình phát triển kinh tế ban đêm của Lâm Đồng. Đó là vị trí trong không gian Khu du lịch quốc gia Mũi Né, lợi thế về biển, hệ thống thương mại – dịch vụ, sự hiện diện của các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch, cùng với những không gian công cộng ven biển đang từng bước được hoàn thiện.

Việc phát triển kinh tế đêm khu vực này bắt đầu từ những gì địa phương đang có, nâng chất lượng các hoạt động hiện hữu, kết nối các điểm dịch vụ, khai thác hợp lý không gian công cộng và thử nghiệm từng bước trước khi mở rộng.

Để tận dụng hiệu quả tiềm năng du lịch biển để phát triển kinh tế đêm, các đơn vị du lịch đề xuất một số định hướng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, quy hoạch phân vùng kinh tế đêm: Vùng 1 (Trung tâm Cà Ty-Tiến Thành) phát triển thành Trung tâm Ẩm thực, chợ đêm và các show thực cảnh quy mô lớn; Vùng 2 (Hàm Tiến-Mũi Né) quy hoạch thành "Phố Beach Bar & Entertainment" cho phép kéo dài thời gian hoạt động đến 2-4 giờ sáng với quy chuẩn kiểm soát âm thanh cách ly.

Các đơn vị xây dựng "Con đường nghệ thuật đường phố biển" theo hướng tận dụng các tuyến phố đi bộ ven biển để tổ chức các sân khấu âm nhạc mở (Acoustic, Jazz, Rock), biểu diễn nhạc cụ Chăm biến tấu hiện đại, ảo thuật và múa lửa định kỳ mỗi cuối tuần; đầu tư dự án bến thủy nội địa, phát triển dòng sản phẩm du thuyền ăn tối ngắm vịnh Mũi Né về đêm kết hợp thưởng thức hòa tấu âm nhạc…

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu du lịch, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tiếp tục tăng cao.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt hơn 20,68 triệu lượt (tăng 20,37% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt 1,205 triệu lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 57.514 tỷ đồng, tăng 23,71%. Dự báo lượng du khách sẽ tiếp tục tăng cao trong các dịp lễ cuối năm 2026./.

Lào Cai phấn đấu hình thành 5-7 không gian kinh tế ban đêm giai đoạn 2026-2030 Năm nhóm được ưu tiên phát triển gồm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; mua sắm và giải trí đêm; thể thao, chăm sóc sức khỏe; tham quan, trải nghiệm du lịch đêm; văn hóa ẩm thực và dịch vụ ăn uống về đêm.