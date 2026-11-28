Sở hữu lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, di sản lịch sử và bản sắc văn hóa của các dân tộc, Tuyên Quang đang từng bước khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường kết nối các điểm đến.

Không chỉ thu hút du khách bằng những danh thắng nổi tiếng, tỉnh còn hướng tới xây dựng các hành trình trải nghiệm đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Sau hợp nhất, không gian phát triển du lịch của tỉnh được mở rộng với hệ thống tài nguyên phong phú, tạo điều kiện hình thành nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh. Trong đó, các di tích lịch sử cách mạng là lợi thế nổi bật, tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ Anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468 (xã Thanh Thủy) cùng nhiều di tích lịch sử, khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật. Đây là những địa chỉ có giá trị đặc biệt trong phát triển du lịch về nguồn, giáo dục truyền thống và tri ân các thế hệ cha anh.

Bên cạnh giá trị lịch sử, thiên nhiên hùng vĩ cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch Tuyên Quang. Nổi bật là Cao nguyên đá Đồng Văn-Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình, suối khoáng Mỹ Lâm cùng hệ thống hồ, thác, núi rừng và các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Những điểm đến như Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, hẻm vực Tu Sản từ lâu đã trở thành địa danh thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc với phong tục, lễ hội, kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm thực và nghề truyền thống là nguồn tài nguyên quý để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Việc thôn Lô Lô Chải được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025 không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất địa đầu Tổ quốc ra thế giới.

Sức hút từ những lợi thế đó được thể hiện qua kết quả tăng trưởng của ngành du lịch. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 3,9 triệu lượt khách, trong đó có trên 540.000 lượt khách quốc tế; tổng chi tiêu của khách du lịch đạt hơn 10.633 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2026, lượng khách đạt trên 3,7 triệu lượt, bằng 90,3% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ; tổng chi tiêu ước đạt 10.243,5 tỷ đồng.

Sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ phụ thuộc vào cảnh quan mà còn được quyết định bởi chất lượng trải nghiệm. Vì vậy, tỉnh quan tâm đồng bộ đến vệ sinh môi trường, hệ thống biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, bảo đảm an toàn và chất lượng phục vụ; đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người dân địa phương tham gia hoạt động du lịch. Việc xây dựng thương hiệu chung sau hợp nhất cần có câu chuyện xuyên suốt để kết nối các vùng, song vẫn bảo tồn và phát huy những dấu ấn riêng đã được định hình.

Từ yêu cầu đó, việc kết nối các điểm đến thành những hành trình trải nghiệm liên hoàn được xem là hướng đi quan trọng nhằm tăng khả năng giữ chân du khách. Thay vì tham quan đơn lẻ, du khách có thể kết hợp khám phá di tích lịch sử, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu đời sống cộng đồng và thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Các sự kiện văn hóa như Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội hoa lê Hồng Thái, chợ Phong lưu Khâu Vai, Lễ hội nhảy lửa của đồng bào Pà Thẻn cần được gắn với hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm địa phương và xây dựng tour, tuyến phù hợp. Qua đó, lễ hội không chỉ thu hút khách trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn tạo sức hút lâu dài cho điểm đến.

Các mô hình đèn Trung Thu trình diễn tại lễ khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trung Ngọc, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 4,1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 600.000 lượt khách quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành du lịch tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các sản phẩm và thương hiệu hiện có, đồng thời phát triển thêm những sản phẩm mới phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Cùng với phát triển sản phẩm đặc trưng, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Đặc biệt, phát huy vai trò của người dân và doanh nghiệp được xác định là yếu tố quan trọng. Mỗi người dân cần trở thành một đại sứ du lịch thân thiện, mến khách; mỗi doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ chữ tín và lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo.

Với lợi thế tài nguyên đa dạng cùng định hướng phát triển có trọng tâm, Tuyên Quang đang từng bước mở rộng không gian du lịch, nâng tầm giá trị các điểm đến và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Khi cảnh quan được gìn giữ, bản sắc văn hóa được phát huy và chất lượng trải nghiệm không ngừng nâng cao, du lịch sẽ có thêm dư địa tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh./.

Tuyên Quang mở rộng kết nối, phát triển du lịch qua biên giới Sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, người dân.