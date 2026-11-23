Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2305/QĐ-TTg ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026.

Căn cứ các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm động lực chủ yếu; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao của vùng, nhất là nông nghiệp xanh, hữu cơ, đặc sản, tuần hoàn, giá trị, hiệu quả cao; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, các dịch vụ môi trường rừng, sản phẩm OCOP; du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và một số sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của vùng; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực, lợi thế của vùng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại theo hình thức chính ngạch, xây dựng và kết nối các trung tâm logistics và dịch vụ gắn với các hành lang kinh tế, các cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào.

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và khai thác, chế biến sâu khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường liên kết vùng và chuyển đổi số

Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, có tính kết nối và lan tỏa cao; bảo đảm kết nối thông suốt trong nội vùng, giữa vùng với các vùng lân cận và với các không gian hợp tác quốc tế, tạo nền tảng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, mở rộng dư địa phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của vùng.

Ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với các hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, các đô thị và trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước; phát triển hạ tầng năng lượng theo hướng hiện đại, an toàn, thông minh; phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh, thích ứng với điều kiện địa hình trung du, miền núi và biến đổi khí hậu...

Tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển khu vực động lực của vùng gồm Phú Thọ và Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp-đô thị-dịch vụ của vùng, với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số, có sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng.

Phát triển các hành lang kinh tế quan trọng gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn; gắn với phát triển các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, trung tâm đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, tăng cường liên kết nội vùng, liên kết với Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ và kết nối với Trung Quốc, Lào, ASEAN.

Phát triển hệ thống đô thị vùng Trung du và miền núi phía Bắc phù hợp với không gian phát triển mới của vùng

Phát triển hệ thống đô thị vùng Trung du và miền núi phía Bắc phù hợp với không gian phát triển mới của vùng, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các hành lang kinh tế; phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, thông minh, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di sản văn hóa các dân tộc và kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hóa.

Tổ chức mạng lưới đô thị đa tầng, đa trung tâm theo tiểu vùng, ưu tiên phát triển các đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị cửa khẩu, đô thị biên giới; tăng cường liên kết đô thị-nông thôn, phát huy vai trò các đô thị trung tâm như Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ trong lan tỏa phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chú trọng phát triển các đô thị tại các khu vực khu kinh tế cửa khẩu, khu vực biên giới; gia tăng mức độ nén ở những khu vực có địa hình phù hợp; ưu tiên phát triển các đô thị gắn với các hành lang kinh tế.

Rà soát, phân loại các đô thị trung tâm cấp huyện (cũ) để phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Tập trung phát triển hạ tầng xã hội của vùng theo hướng đồng bộ, hợp lý và từng bước hiện đại.

Ưu tiên đầu tư, nâng cấp và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và trợ giúp xã hội; từng bước hình thành và phát huy vai trò các trung tâm cấp vùng về giáo dục, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ.

Phát triển hạ tầng xã hội theo hướng phân bố hợp lý, hài hòa giữa các khu vực đồng bằng, trung du, miền núi và biên giới, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Hòa Bình (Phú Thọ). (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững của vùng; gắn phát triển giáo dục với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy hoạch; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; phát triển hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của vùng trong giai đoạn mới.

Củng cố và mở rộng các trường đại học, trung tâm, phân hiệu đại học tại Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và các tiểu vùng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững vùng; phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và địa phương.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của vùng

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế của vùng; thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm chuyển đổi số, các phòng thí nghiệm trọng điểm và các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ phục vụ phát triển vùng. Hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng gắn với các đô thị trung tâm; hình thành và vận hành sàn giao dịch công nghệ vùng, kết nối với hệ thống quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dùng chung cho toàn vùng.

Phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, ưu tiên đầu tư công trình phòng thủ, hạ tầng biên giới, bố trí dân cư trên tuyến biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tập trung xử lý dứt điểm 178 dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực gần 72.000 tỷ đồng và 5.000ha đất.