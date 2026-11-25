Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty Unilever Việt Nam chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến, thúc đẩy phát triển du lịch giai đoạn 2027 - 2030.

Dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Nguyễn Trùng Khánh; Cục trưởng Cục Báo chí - Lê Quang Tự Do; Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - Phạm Văn Thủy; Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam - Lê Thị Hồng Nhi; Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - Nguyễn Trường Sơn.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh du lịch Việt Nam duy trì đà tăng trưởng rất tích cực. Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 19.535.396 lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026 cũng ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng về định hướng chiến lược và hoàn thiện thể chế cho ngành./.