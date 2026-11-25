Ngày 25/11, tàu du lịch quốc tế ADORA FLORA CITY (quốc tịch Panama) đã cập cảng Chân Mây, thành phố Huế, đưa 3.701 du khách cùng 1.255 thuyền viên đến tham quan khu vực miền Trung.

Tàu khởi hành từ thành phố Quảng Châu (Trung Quốc).

Ngay sau khi tàu cập cảng, các lực lượng chức năng phối hợp với doanh nghiệp lữ hành tổ chức đón tiếp, thực hiện thủ tục nhập cảnh và điều phối hành khách lên bờ tham quan.

Công tác đón tiếp được triển khai nhanh chóng, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho du khách.

Nhiều đoàn khách lựa chọn các chương trình tham quan, trải nghiệm di sản văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống tại thành phố Huế và các địa phương lân cận.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây cho biết tàu ADORA FLORA CITY đưa đến phân khúc khách du lịch có mức chi tiêu khá cao, nhu cầu sử dụng các dịch vụ chất lượng. Đây là nguồn khách góp phần thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ, vận tải và thương mại phát triển. Số lượng các chuyến tàu biển quốc tế đến cảng Chân Mây gia tăng trong những năm gần đây cho thấy sức hấp dẫn của các điểm đến miền Trung đối với thị trường du lịch tàu biển quốc tế.

Theo thống kê, trong tháng 11/2026, thành phố Huế ước đón 448.700 lượt khách du lịch, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 198.467 lượt, giảm 5,3%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.568 tỷ đồng, tăng 39,6%.

Từ đầu năm đến giữa tháng 11/2026, tổng lượng khách du lịch đến Huế đạt 7,28 triệu lượt, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 2,25 triệu lượt, tăng 28,3%. Doanh thu từ du lịch đạt 18.470 tỷ đồng, tăng 57,3%.

Việc đón các chuyến tàu du lịch quốc tế quy mô lớn tiếp tục mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa và điểm đến Huế, góp phần đa dạng hóa thị trường khách, thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ của địa phương./.

Tàu du lịch quốc tế “xông đất” thành phố Huế đầu năm Bính Ngọ 2026 Tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea, chở theo 2.613 du khách cùng 732 thuyền viên, cập cảng Chân Mây, mở đầu mùa du lịch tàu biển tại thành phố Huế.