Dưới ánh trăng đêm phố cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng), một nữ nghệ nhân lặng lẽ ngồi tô từng nét màu lên khuôn mặt, người khác chỉnh trang phục, nghệ nhân Hồ Thị Hoa thì cẩn thận đội chiếc mũ diễn cho bạn nghề.

Những mái đầu đã bạc lại chuẩn bị bước lên sân khấu, tiếp tục câu chuyện tuồng cổ đã gắn bó với họ suốt cuộc đời. Nhưng phía sau những đêm diễn ấy là nỗi lo về một ngày tiếng trống tuồng có thể lặng im khi không còn người tiếp nối.

Những mái đầu bạc giữ nhịp trống xưa

Trước giờ biểu diễn khoảng một tiếng, các nghệ nhân trong đội tuồng Hội An đã có mặt tại đình Hội An, 28 Lê Lợi, để chuẩn bị. Không có đội ngũ hóa trang riêng, mỗi người tự tay tô vẽ khuôn mặt mình theo từng nhân vật. Những nét màu đỏ, trắng, đen dần hiện lên dưới ánh trăng, cùng bộ trang phục và chiếc mũ diễn được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Bà Hoa đi lại giữa các bạn diễn, chỉnh trang từng chi tiết, giúp mọi người sẵn sàng cho đêm diễn.

Hầu hết trang phục biểu diễn hiện nay đều do vợ chồng bà Hoa tự sắm sửa, tích góp từ những ngày đầu gây dựng đội tuồng. Các nghệ nhân chỉ cần đến, lựa chọn trang phục phù hợp với vai diễn rồi tự chuẩn bị cho mình. Những đạo cụ này đã theo họ qua không biết bao nhiêu đêm diễn, trở thành một phần ký ức của gánh tuồng.

Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật tuồng, bà Hoa cùng chồng đã dành nhiều tâm sức gây dựng, duy trì câu lạc bộ tuồng xuất thân từ làng Thanh Hà. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, tình yêu tuồng cổ đã thấm vào bà từ thuở nhỏ. Đến nay, dù tuổi đã cao, bà vẫn miệt mài chuẩn bị trang phục, đạo cụ và cùng các nghệ nhân bước lên sân khấu.

Dù tuổi đã cao, các diễn viên vẫn giữ sự chỉn chu trong từng ánh nhìn, động tác, cố gắng truyền tải trọn vẹn thần thái của nghệ thuật tuồng cổ đến khán giả. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Đội tuồng hiện quy tụ những nghệ nhân lão thành, có người đã ngoài 70, có người đến từ vùng biển Cửa Đại hay tận Trà Kiệu. Họ gặp nhau trong những buổi diễn định kỳ tại đình Hội An và công viên Ký ức Hội An, cùng tái hiện những trích đoạn tuồng cổ phục vụ người dân và du khách.

Để phù hợp với nhịp sống du lịch, những vở tuồng dài hàng giờ nay được rút thành các trích đoạn khoảng 5 đến 10 phút, đan xen trong chương trình nghệ thuật tổng hợp. Mỗi đêm diễn, nghệ nhân chỉ nhận khoản bồi dưỡng vài trăm ngàn đồng. Dẫu mức thù lao khiêm tốn, họ vẫn bền bỉ gắn bó.

Nghệ nhân Hồ Thị Hoa chia sẻ, tình yêu với nghệ thuật đã ngấm vào máu nên vợ chồng bà không còn tính toán chuyện kinh phí đủ hay thiếu. Được đứng trên sân khấu, được tiếp tục giới thiệu nghệ thuật truyền thống đến du khách vẫn là niềm vui lớn nhất. Nhưng điều khiến bà canh cánh không phải chuyện thù lao ít ỏi, mà là tương lai của đội tuồng.

Những người đang giữ nghề đều đã lớn tuổi, trong khi lớp trẻ kế cận vẫn chưa thấy đâu. Bà và các nghệ nhân mong muốn truyền dạy lại những gì mình biết, nhưng tìm được người đủ yêu và muốn gắn bó với tuồng cổ không phải chuyện dễ dàng. Nếu một ngày những mái đầu bạc không còn đủ sức bước lên sân khấu, ai sẽ tiếp tục cất lên những câu hát, giữ lại những động tác biểu diễn và nhịp trống đã tồn tại qua bao thế hệ? Đó là nỗi lo luôn hiện hữu trong lòng những người đang cố níu giữ nghệ thuật hát tuồng ở Hội An.

Trang phục, hóa trang và động tác biểu diễn của các nghệ sĩ là cơ hội để giới thiệu di sản Việt Nam, nhưng làm thế nào để sự chú ý ấy chuyển thành niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu sâu hơn vẫn là bài toán đặt ra. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Đừng để di sản chỉ còn trong ký ức

Không gian biểu diễn tuồng tại đình Hội An khá giản dị. Không có phông màn hay sân khấu được dàn dựng cầu kỳ, mái đình phía sau trở thành phông nền tự nhiên, phía trước chỉ trải một tấm thảm làm nơi biểu diễn. Bên dưới không bố trí ghế ngồi, du khách có thể đứng rất gần, quan sát từng động tác và nét hóa trang của nghệ nhân. Buổi diễn không bán vé, tạo cảm giác gần gũi như một cuộc giao lưu văn hóa hơn là một chương trình nghệ thuật có sân khấu và khán giả riêng.

Sự gần gũi ấy giúp du khách dễ dàng tiếp cận với nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, cách tổ chức này cũng đặt ra những câu hỏi về sức hấp dẫn và khả năng duy trì hoạt động của sân khấu. Không gian biểu diễn còn đơn sơ, chưa tạo được trải nghiệm nghệ thuật thực sự nổi bật. Việc không bán vé cũng đồng nghĩa nghệ nhân không có nguồn thu trực tiếp từ khán giả. Trong khi đó, những khoản hỗ trợ ít ỏi khó trở thành động lực để người trẻ lựa chọn gắn bó với nghề.

Hồ Anh Khoa, sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc, Trường Đại học Văn Lang (Thành phố Hồ Chí Minh), trở lại Hội An sau nhiều năm và dành thời gian tìm hiểu sự chuyển biến của đời sống văn hóa phố cổ. Chứng kiến những buổi biểu diễn tuồng hiện nay, Khoa không khỏi chạnh lòng khi cảm nhận không khí nghệ thuật truyền thống dường như không còn rộn ràng như trước.

Sinh viên Hồ Anh Khoa vừa hào hứng vừa đau đáu nỗi lo trong khi thưởng thức những phần trình diễn của các nghệ nhân tuồng Hội An. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Theo Khoa, nhiều người trẻ hiện nay cảm thấy tuồng cổ xa lạ, khó tiếp cận và không có nhiều cơ hội tìm hiểu những giá trị nghệ thuật ẩn sau từng lớp diễn. Số người thực sự dành thời gian tìm hiểu cách bố trí sân khấu, đạo cụ, ánh sáng hay chiều sâu của từng trích đoạn vẫn còn ít. Bạn mong muốn nghệ thuật truyền thống được quan tâm, đầu tư bài bản hơn để người xem không chỉ nhìn thấy những bộ trang phục đẹp mắt mà còn có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp của tuồng cổ.

Từ góc nhìn của một người trẻ nghiên cứu văn hóa, Khoa lo ngại rằng nếu những di sản phi vật thể như hát tuồng không được quan tâm gìn giữ, phố cổ có thể vẫn đông đúc du khách, vẫn lung linh ánh đèn, nhưng một phần hồn cốt văn hóa sẽ dần phai nhạt.

Những năm qua, công tác bảo tồn tuồng tại Hội An đã ghi nhận nhiều nỗ lực. Các cơ quan chuyên môn đã khảo sát, phỏng vấn 22 nhân chứng là nghệ nhân và người lưu giữ kịch bản; sưu tầm gần 100 bức ảnh tư liệu cùng 30 kịch bản, trích đoạn tuồng, trong đó có 22 kịch bản cổ được trao truyền trước năm 1975. Đây là nguồn tư liệu quý để lưu giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống.

Tuy nhiên, di sản không thể chỉ sống trong những trang tư liệu hay các bộ trang phục được cất giữ. Điều quan trọng hơn là phải có người tiếp tục biểu diễn, có khán giả muốn tìm hiểu và có những thế hệ trẻ sẵn lòng đón nhận. Muốn vậy, bên cạnh tình yêu và sự tận tụy của nghệ nhân, cần có thêm những điều kiện để sân khấu truyền thống trở nên hấp dẫn, người làm nghề có thể sống với nghề và lớp trẻ nhìn thấy tương lai khi lựa chọn gắn bó.

Hơn 40 năm gắn bó với hát bội, bà Hồ Thị Hoa gần như đã quen với mọi công việc phía sau mỗi đêm diễn, từ chuẩn bị đạo cụ đến chăm chút cho từng vai diễn. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Đêm phố cổ, tiếng trống tuồng vẫn vang lên. Những nghệ nhân già tiếp tục hóa thân vào các nhân vật xưa bằng tất cả sự tận tụy. Sau mỗi buổi diễn, họ lại trở về với cuộc sống thường ngày, cất đi những bộ trang phục đã theo mình suốt nhiều năm.

Có thể ngày mai, họ vẫn sẽ đến sớm một tiếng, tự tô màu lên khuôn mặt, chỉnh lại chiếc mũ và bước lên sân khấu. Nhưng ai sẽ làm những việc ấy khi họ không còn đủ sức? Bởi điều đáng sợ nhất đối với một di sản không phải là một đêm diễn vắng khán giả, mà là đến một ngày, những người cuối cùng biết cất lên câu hát ấy cũng không còn. Khi đó, tiếng trống tuồng có thể vẫn được nhắc đến trong những trang tư liệu về Hội An, nhưng sẽ không còn vang lên giữa lòng phố cổ như một phần sống động của văn hóa Việt Nam./.

Giữ gìn giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Văn hóa thế giới Hội An Hội An trở thành một trong các điển hình thành công ở Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng của cuộc sống người dân bằng các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội gắn với mục tiêu bảo tồn di sản.