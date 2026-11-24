Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị lần thứ 1 năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa" sẽ diễn ra từ ngày 24-30/11 với chuỗi 14 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc.

Sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất lửa mà còn mở ra cơ hội quảng bá tiềm năng, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Lan tỏa hình ảnh vùng đất di sản qua chuỗi hoạt động đặc sắc

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị lần thứ 1 năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”.

Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ khai mạc diễn ra từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 24/11, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị (QTTV), đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của tỉnh.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng thành 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng chính thức công bố các giải thưởng du lịch quốc tế danh giá năm 2026 dành cho Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, gồm Vườn quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam.

Cùng thời điểm, tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà), người dân và du khách được thưởng thức các màn biểu diễn lân sư rồng, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố sôi động và chương trình bắn pháo hoa tầm cao chào mừng.

Trong chuỗi hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood (Ấn Độ), diễn ra từ ngày 22 đến 25/11, được kỳ vọng tạo thêm động lực mở rộng thị trường khách quốc tế. Hoạt động gồm chương trình khảo sát các điểm đến du lịch Quảng Trị từ ngày 22 đến 26/11 và Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, tổ chức chiều 24/11 tại khách sạn Sài Gòn Quảng Bình.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Ấn Độ, các hãng phim, hãng hàng không, công ty lữ hành quốc tế khai thác thị trường khách Ấn Độ tại Việt Nam và các đối tác lữ hành Ấn Độ. Thông qua hoạt động này, Quảng Trị hướng tới xây dựng bộ sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường Ấn Độ, tăng cường quảng bá điểm đến và xúc tiến mở đường bay từ Ấn Độ đến địa phương. Đây cũng là bước chuẩn bị để đón đầu tiềm năng từ làn sóng du lịch Ấn Độ và hiệu ứng của phim SILAA cùng điện ảnh Bollywood.

Không gian ẩm thực với chủ đề “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” diễn ra trong hai ngày 24 và 25/11 tại sân Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh cũ, đường Hùng Vương, phường Đồng Hới. Chương trình giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Hà Nội, đồng thời quảng bá các món ăn, đặc sản tiêu biểu của Quảng Trị.

Tối 25/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra liveshow “Rock bùng nổ” với sự góp mặt của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả. Đáng chú ý, đêm nhạc còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với 10 giải thưởng có tổng trị giá gần 400 triệu đồng, là các voucher sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Lễ hội khinh khí cầu và những trải nghiệm mới trên vùng đất lửa

Khinh khí cầu. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Một trong những hoạt động được mong đợi tại Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị năm nay là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình.”

Lễ hội được tổ chức từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) trong hai ngày 27 và 28/11; ngày 29/11 chuyển đến Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, kết hợp trình diễn 34 khinh khí cầu đồng loạt ở độ cao khoảng 50m chung quanh đại kỳ. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu với phi công và đội ngũ kỹ thuật, trải nghiệm không gian văn hóa, du lịch đặc sắc.

Hướng về những giá trị lịch sử và đạo lý tri ân, tối 27/11, Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ sẽ được tổ chức từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 45 phút tại Bến hoa đăng sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị). Hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thả hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sỹ trên dòng Thạch Hãn. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Tiếp nối thông điệp hòa bình, sáng 29/11, nghi thức thả chim bồ câu hòa bình sẽ diễn ra từ 7 đến 8 giờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chương trình biểu diễn của các lực lượng Công an nhân dân do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các lực lượng thuộc Bộ Công an thực hiện sẽ diễn ra trong hai tối 28 và 29/11. Các chương trình được tổ chức tại khu vực phường Đông Hà, Nam Đông Hà và Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới), góp phần tạo không khí sôi động phục vụ người dân, du khách.

Ngoài các hoạt động trọng tâm, Tuần Văn hóa-Du lịch còn có nhiều chương trình giải trí, thể thao và trải nghiệm như Lễ hội Bia Camel, chung kết Liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ 1 năm 2026, trải nghiệm chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV, biểu diễn mô tô nước nghệ thuật (Jetski) và Lễ hội Yoga biển.

Đáng chú ý, dịp này, tỉnh cũng giới thiệu thử nghiệm nhiều sản phẩm du lịch mới, khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di sản, trong đó có tour đón bình minh, săn mây tại khu vực Điện gió Amacao (xã Tân Lập) và Đồi Cu Vơ (xã Hướng Phùng); hành trình môtô chinh phục cung đường Phong Nha-Khe Sanh; trải nghiệm dù lượn “Bay trên miền Di sản” tại xã Phong Nha.

Việc đưa vào thử nghiệm các sản phẩm mới được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Quảng Trị.

Chủ động chuẩn bị, nâng cao chất lượng phục vụ du khách

Để các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa-Du lịch diễn ra chu đáo, an toàn và hiệu quả, phường Đông Hà đã phối hợp với phường Nam Đông Hà triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh, tập trung vào chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, vận động người dân tham gia sự kiện.

Địa phương đồng thời rà soát hệ thống chiếu sáng, xử lý các điểm mất mỹ quan, tăng cường kiểm tra trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và việc niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Công tác trang trí, tuyên truyền trực quan được triển khai tại các tuyến đường, khu vực trung tâm; đáng chú ý là xây dựng tuyến đường cờ kiểu mẫu trên đường Hùng Vương. Phường cũng chuẩn bị hoạt động quảng bá sản phẩm địa phương gắn với ra mắt dự án chuyển đổi số thông tin hộ kinh doanh qua mã QR Code đa năng tại chợ Đông Hà.

Với chuỗi 14 hoạt động đa dạng, kết hợp giữa tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, quảng bá di sản thiên nhiên và giới thiệu sản phẩm du lịch mới, Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị lần thứ 1 năm 2026 được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa, du lịch địa phương.

Qua đó, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, sở hữu những kỳ quan thiên nhiên đặc sắc, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác và thu hút du khách trong nước, quốc tế./.

Đa dạng các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại quê hương Đất Tổ Các hoạt động diễn ra sôi nổi, đa dạng, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết dân tộc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ.