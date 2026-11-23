Ngày 23/11, Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2026 - tranh Cúp Nhựa Bình Minh chính thức khởi tranh trên sông Maspero (đoạn giữa phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ). Diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đây là hoạt động trọng tâm, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia Lễ hội Ok Om Bok Cần Thơ năm nay.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống đặc sắc nhằm tri ân thiên nhiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc của đồng bào Khmer.

Thông qua giải đấu, thành phố mong muốn quảng bá đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước hình ảnh một Cần Thơ năng động, mến khách, nghĩa tình và giàu bản sắc; nơi các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số luôn được trân trọng, bảo tồn và phát huy trong đời sống đương đại.

Giải năm nay quy tụ 84 đội ghe (gồm 67 đội nam và 17 đội nữ) với gần 6.900 vận động viên đến từ thành phố Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Để chuẩn bị cho mùa giải, các vận động viên đã dành từ 2 tháng trở lên để tập luyện.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (23/11), các đội nam tranh tài ở vòng bảng cự ly 1.200m qua 4 lượt đua để chọn 32 đội xuất sắc vào vòng loại trực tiếp. Ở nội dung nữ, 17 đội thi đấu vòng bảng cự ly 1.000m để chọn 8 đội vào tứ kết; 4 cặp đấu tứ kết nữ diễn ra ngay trong buổi chiều cùng ngày nhằm xác định các đội góp mặt ở bán kết. Ngày 24/11, giải tiếp tục với vòng 32, vòng 16, tứ kết nam cùng các trận bán kết và chung kết ở cả hai nội dung nam và nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội ghe Ngo đã di chuyển về vị trí xuất phát, chính thức bước vào những lượt đua đầu tiên trong sự cổ vũ sôi nổi của đông đảo người dân và du khách hai bên bờ sông Maspero.

Lễ hội Ok Om Bok được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Không chỉ là môn thể thao truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường, đua ghe Ngo còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào của mỗi phum sóc.

Các giải đua ghe Ngo thường niên góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào Khmer, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy sức hút du lịch của vùng Tây Nam Bộ./.

Rực rỡ sắc màu văn hóa Khmer tại Lễ hội Ok Om Bok Cần Thơ 2026 Cần Thơ khai mạc Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo với nhiều hoạt động nghệ thuật, văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.