Ngày 23/11, tại bản Mậu, xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) diễn ra Lễ hội Bàn Vương, tôn vinh tín ngưỡng thờ Bàn Vương, vị thủy tổ trong tâm thức đồng bào Dao.

Lễ hội Bàn Vương năm 2026 không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng và quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương.

Trong tâm thức người Dao, Bàn Vương không chỉ là nhân vật trong huyền tích mà còn là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn, sự sinh thành và gắn kết cộng đồng.

Theo truyền thuyết dân gian, Bàn Vương vốn là Long Khuyển Hồ, có công giúp vua Bình Vương đánh thắng kẻ thù, được ban thưởng và kết duyên cùng công chúa. Hai người sinh được 12 người con, từ đó hình thành 12 dòng họ được nhắc đến trong truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc Dao.

Tín ngưỡng thờ Bàn Vương vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một nghi lễ thờ phụng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự gắn bó giữa các dòng họ và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Tại khu vực Mậu, cộng đồng người Dao Thanh Phán vẫn duy trì nghi lễ thờ cúng Bàn Vương hằng năm. Trong đó, lễ hứa đầu năm có sự tham gia của các gia đình, dòng họ, do thầy mo trưởng chủ trì, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình an, mùa màng thuận lợi và cuộc sống no đủ.

Lễ tế Bàn Vương được tổ chức với sự tham gia của các thầy mo, thầy cúng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước Bàn Vương, mô phỏng hành trình 12 dòng họ người Dao đi tìm vùng đất mới, thể hiện lòng tri ân tổ tiên và sự tiếp nối truyền thống qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh mà còn gợi nhắc quá trình di cư, khai phá, lập bản và xây dựng cuộc sống của cha ông.

Tiếp đó, lễ tế Bàn Vương được tổ chức với sự tham gia của các thầy mo, thầy cúng và nghệ nhân, góp phần duy trì những thực hành tín ngưỡng truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Theo ông Nông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Yên Tử, Bàn Vương là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần đoàn kết. Lễ hội không chỉ là dịp thực hành, giới thiệu tín ngưỡng truyền thống mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gắn kết cộng đồng và nhắc nhở các thế hệ về trách nhiệm gìn giữ di sản.

Cùng với phần lễ, các giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao được giới thiệu thông qua dân ca Páo dung, trang phục truyền thống và những điệu múa dân gian như múa rùa, múa gà, múa chuông, múa khăn, múa nón. Mỗi làn điệu, động tác múa đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống lao động, tình yêu, phong tục và quan niệm ứng xử của cộng đồng.

Tối 23/11, tại quảng trường Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử diễn ra chương trình nghệ thuật, đặc biệt, hoạt động lễ nhảy lửa do thầy mo và nghệ nhân đoàn nghệ thuật Ba Chẽ thực hiện góp phần giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong ngày 24/11, chuỗi hoạt động tiếp tục với chương trình giao lưu văn hóa giữa các thôn, bản, câu lạc bộ văn nghệ và Giải chạy Tây Yên Tử Trail. Các hoạt động tạo không gian giao lưu, khuyến khích rèn luyện thể thao, đồng thời giúp vận động viên và du khách trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, khám phá tiềm năng du lịch văn hóa, sinh thái và tâm linh của địa phương.

Ông Nông Văn Sinh cho biết thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, xã Tây Yên Tử mong muốn kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, từng bước đưa các giá trị truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người địa phương.

Hiện nay, một số giá trị văn hóa của người Dao như tục thờ cúng Bàn Vương, hát dân ca Dao, múa chuông, lễ cầu mùa được ghi nhận trong danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của địa phương với nguy cơ mai một. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội cần gắn với công tác sưu tầm, tư liệu hóa các nghi thức, làn điệu dân ca, đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân trong truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Xã Tây Yên Tử là nơi 13 dân tộc anh em cùng chung sống, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và không gian văn hóa tâm linh gắn với non thiêng Yên Tử. Việc tổ chức Lễ hội Bàn Vương góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa địa phương, mở ra cơ hội kết nối di sản với phát triển du lịch cộng đồng.

Thông qua lễ hội, địa phương hướng tới xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa có chiều sâu và khả năng duy trì lâu dài, trong đó đồng bào Dao giữ vai trò chủ thể trong bảo tồn, thực hành và trao truyền di sản. Qua đó, những giá trị văn hóa được gìn giữ không chỉ trong ngày hội mà tiếp tục hiện diện trong đời sống, trở thành niềm tự hào và nguồn lực tinh thần cho sự phát triển của Tây Yên Tử./.

Bắc Ninh đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia Lễ hội Lim Danh hiệu là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc của lễ hội, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản được nuôi dưỡng từ lòng dân.