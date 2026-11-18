Lễ hội Óoc Om Bóc-Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 13-30/11, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến thương mại.

Trong số đó, Giải đua ghe Ngo trên sông Maspéro diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, có sự tham gia của 84 đội ghe nam, nữ, hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo Ban Tổ chức, giải đấu năm nay có 84 đội đăng ký tham gia, gồm 67 đội ghe nam và 17 đội ghe nữ. Lễ khai mạc diễn ra lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/11, bế mạc vào 16 giờ 30 phút ngày 24/11 tại khán đài Đua ghe Ngo trên sông Maspéro.

Đua ghe Ngo từ lâu đã trở thành hoạt động thể thao truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer. Mỗi chiếc ghe đại diện cho một ngôi chùa, một phum sóc, không chỉ thể hiện sức mạnh, kỹ thuật chèo thuyền mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Trên đường đua, sự phối hợp nhịp nhàng của các tay bơi, hòa cùng tiếng trống thúc giục và sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân tạo nên không khí sôi động đặc trưng. Đây cũng là dịp để các phum sóc gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết và duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh giải đua ghe Ngo, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần giới thiệu phong tục, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Đáng chú ý, chương trình trình diễn thả đèn nước (Lôi Protip) và ghe Cà Hâu diễn ra lúc 18 giờ ngày 21/11 trên sông Maspéro, đoạn giữa cầu C247 (cầu Quay) và cầu 30/4 (cầu Cao), thuộc phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Chương trình có 23 đèn nước và 4 ghe Cà Hâu tham gia, tạo nên không gian trình diễn văn hóa đặc sắc trên dòng sông.

Lễ Cúng Trăng được tổ chức lúc 19 giờ ngày 23/11 tại chùa Kh’leang, phường Sóc Trăng. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Tại buổi lễ, các vị sư, Achar, Phật tử và người dân sẽ thực hiện nghi thức Cúng Trăng, đồng thời các nghệ nhân trình diễn làm cốm dẹp, giới thiệu phong tục và nét đẹp văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Không gian lễ hội còn có chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kết hợp khai mạc Lễ hội Óoc Om Bóc-Đua ghe Ngo, diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Công viên 30/4, phường Phú Lợi.

Vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” của tác giả Điêu Huyền cũng được công diễn vào ngày 15 và 24/11 tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố, góp phần giới thiệu nghệ thuật sân khấu truyền thống Nam Bộ.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động văn hóa, thể thao, Lễ hội Óoc Om Bóc-Đua ghe Ngo năm nay còn kết hợp nhiều chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch địa phương.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2026 diễn ra từ ngày 14-24/11 tại Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi.

Hội chợ có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố, tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ III năm 2026 diễn ra từ ngày 22-25/11.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Hạt gạo xanh - Vươn tầm quốc tế” được tổ chức lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Công viên sông Hậu, với sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ./.