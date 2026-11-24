Giữa nhịp sống hiện đại, lễ Cúng trăng của đồng bào Khmer vẫn vẹn nguyên vẹn giá trị cốt lõi về sự biết ơn thiên nhiên, trân trọng thành quả lao động và gắn kết cộng đồng.

Ánh trăng rằm tháng 10 vì thế không chỉ soi sáng từng phum sóc mà còn thắp lên ngọn lửa ấm áp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lan tỏa hơi ấm áp từng nếp nhà

Trong kho tàng lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, lễ Cúng trăng diễn ra vào đúng Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa thiêng liêng trong tín ngưỡng nông nghiệp, vừa ấm áp bởi tinh thần gắn kết cộng đồng bền chặt qua nhiều thế hệ.

Tại thành phố Cần Thơ, từ từng nếp nhà đến khuôn viên các ngôi chùa Khmer, không khí lễ hội rộn ràng đang góp phần thắp sáng và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào.

Với nhiều gia đình, lễ vật dành cho đêm cúng trăng Rằm tháng 10 âm lịch bắt đầu từ chính khu vườn, thửa ruộng. Đó là những sản vật tốt nhất của mùa vụ được để dành sẵn cho lễ cúng. Nải chuối, trái dừa, củ khoai, hoa quả… là thành quả vun trồng trong mùa vụ để dâng lên tạ ơn thần Mặt trăng. Chính sự mộc mạc, chắt chiu từ thành quả lao động đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho nghi lễ truyền thống của đồng bào Khmer.

Tái hiện hoạt động giã cốm dẹp - nét đẹp ẩm thực truyền thống không thể thiếu của đồng bào Khmer mỗi dịp lễ Ok Om Bok. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Không cầu kỳ, sự chu đáo của những người lớn tuổi thể hiện ngay từ việc tự tay lựa chọn từng thức quà sau vườn nhà để mâm lễ thêm vẹn tròn ý nghĩa.

Bà Thị Chanh, ở phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ chia sẻ: "Ngày Rằm tháng 10, từ sáng sớm tôi đã ra sau vườn chặt buồng chuối cao vừa chín. Tôi chọn nải chuối ngon nhất để dành riêng. Mấy đứa con cũng mua thêm hoa, cốm dẹp rồi hái thêm 2 trái dừa tươi, chọn trái thật ngọt và to để đến chiều tối bày ra mâm cúng. Nghi thức truyền thống này đã được truyền từ nhiều thế hệ và gia đình tôi giữ gìn như một phần không thể thiếu trong đời sống."

Trong mâm lễ, cốm dẹp làm từ hạt nếp mới đầu mùa không chỉ là thức quà dâng lên thần Mặt Trăng mà còn là sợi dây gợi nhắc bao ký ức đẹp của những người con lớn lên từ phum sóc. Hương vị dẻo thơm quyện cùng vị bùi của dừa, vị ngọt của chuối, khoai trở thành dư vị khó phai.

Anh Danh Nuôi, xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ cho rằng ngày nay, dù cuộc sống đủ đầy, nhưng với tôi, vốc cốm dẹp đêm Rằm tháng 10 vẫn mang hương vị đặc biệt nhất. Mỗi lần cầm nắm cốm dẹp dẻo thơm, tôi lại nhớ da diết cảm giác ngày bé được ông bà vỗ nhẹ lưng, chúc điều lành dưới ánh trăng rằm, thấy trân quý hơn những giá trị truyền thống của quê hương.

Nếu với người lớn, từng sản vật được chọn lựa là sự chắt chiu, trân trọng thành quả mùa vụ thì với lớp trẻ, không khí háo hức, rộn ràng ấy như một dấu ấn tuổi thơ, giúp thế hệ trẻ cảm nhận trọn vẹn niềm vui và sự gắn kết ấm áp của từng nếp nhà, từng phum sóc.

Em Danh My, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ háo hức kể: "Từ sáng sớm, khi cha mẹ chuẩn bị lễ vật cúng cũng là lúc chúng em xúm xít phụ giúp người lớn từ công đoạn luộc khoai, chuối, mua bông, trộn cốm. Buổi chiều mát là lúc con nít trong xóm tụ hội, kể cho nhau nghe về mâm cúng mà nhà mình chuẩn bị. Với em, lễ Cúng trăng vui nhất là khi màn đêm buông xuống, phum sóc rộn ràng, em cùng các bạn mặc đồ thật đẹp rồi theo ba mẹ đến chùa bày mâm quả ra sân chùa và ngồi dưới ánh trăng nghe Sư tụng kinh làm lễ."

Theo quan niệm truyền thống của người Khmer, mặt trăng là vị thần điều phối thời tiết, ban phát nguồn nước và che chở cho mùa màng tươi tốt. Khi trăng lên đến đỉnh đầu vị Achar (người có uy tín trong phum sóc) hoặc bậc cao niên trong gia đình sẽ thực hiện nghi thức Cúng trăng. Sau đó gọi con cháu đến, nắm từng nắm cốm dẹp đút vào miệng từng người và hỏi về những ước nguyện trong năm mới. Nghi thức này là lời chúc no đủ, hanh thông và là cách thế hệ đi trước truyền trao niềm tin, sự che chở và tình yêu thương cho lớp trẻ.

Gắn kết tình phum sóc

Từ không gian gia đình, không khí rộn ràng của nghi lễ truyền thống đêm Rằm tháng 10 âm lịch lan tỏa trên từng phum sóc, nơi tính cộng đồng hiện lên rõ nét và sống động nhất.

Ngôi chùa Khmer là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tinh thần của bà con. Vào đêm rằm, sân chùa tề tựu đông bà con, không khí rộn ràng hơn. Ở đó, các gia đình sẽ cùng chung tay chuẩn bị lễ cúng. Sau khi lễ cúng kết thúc cũng là lúc tiếng nhạc vang lên, bà con trong phum sóc gần nhau trong vòng tròn đoàn kết, cùng nhau múa điệu múa truyền thống uyển chuyển.

Theo Tiến sỹ Hứa Sa Ni (Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh), việc tổ chức lễ Cúng trăng thường vào đêm rằm tháng “Ka-đâk” (tương ứng 15 tháng 10 âm lịch). Đây cũng là ngày cuối cùng của mùa hạ và là thời gian thu hoạch hoa màu, trong đó có lúa nếp. Và để nhớ ơn thần Mặt Trăng, người ta lấy lúa nếp giã thành cốm dẹp với các hoa màu khác để cúng trăng.

Đúng đêm Rằm tháng “Ka-đâk,” trước khi trăng lên đỉnh đầu, từng gia đình tề tựu trước sân nhà, nơi không có bóng cây che khuất để làm lễ Cúng trăng. Tại các ngôi chùa, bà con thỉnh các vị sư ngồi trước bàn lễ vật tụng kinh chúc phúc. Đến khi Mặt Trăng lên cao tỏa sáng, người dân đốt nhang, nến, rót trà và mời một người lớn tuổi đứng ra làm chủ lễ (hoặc là các vị A-cha).

Khoảnh khắc thực hiện nghi thức đút cốm dẹp, gửi gắm lời chúc bình an và may mắn đến người tham dự. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chủ lễ sẽ khấn vái, với nội dung chủ yếu bày tỏ lòng biết ơn của con người đối với Mặt trăng, xin Mặt trăng tiếp nhận lễ vật và ban phúc cho mọi người được sức khỏe dồi dào, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đạt nhiều thành quả trong lao động năm tiếp theo. Khấn vái đủ 3 lần, chủ lễ sẽ gọi các em nhỏ đến gần, ngồi (hoặc đứng) chắp tay, hướng về Mặt trăng, rồi lấy cốm dẹp, cùng các thứ vật cúng khác mỗi thứ một ít đưa vào miệng các em. Còn tay kia thì vỗ nhẹ vào lưng hỏi các em mong muốn điều gì.

Hòa thượng Lý Hùng, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ - Phó Hội trưởng Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ cho biết lễ Cúng trăng cũng là dịp thể hiện lòng tri ân, báo ân; có ý nghĩa tưởng nhớ đến vị thần mặt trăng đã cho người nông dân mùa màng trong năm được tốt tươi.

Truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, tới mùa lễ hội Ooc Om Boc, Cúng trăng sẽ đồng thời diễn ra lễ hội đua ghe Ngo, các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian. Đối với các chùa, ban quản trị, Achar, phật tử đến chùa để khai lễ Cúng trăng.

“Năm nay lễ hội Óc Om Bóc diễn ra ngay dịp diễn ra các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động văn hóa ở thành phố Cần Thơ mới diễn ra đa dạng, trong đó có các hoạt động bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn cũng gìn giữ và phát huy tốt nét đẹp văn hóa, lan tỏa để du khách trong và ngoài nước thấy được sự phong phú và đa dạng của văn hóa dân tộc Khmer ở Cần Thơ nói riêng và đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung,” Hòa thượng Lý Hùng cho biết.

Từ sản vật mộc mạc của mùa vụ đến điệu múa rộn ràng trong đêm, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được gìn giữ, trao truyền và bồi đắp thêm sự gắn kết trong cộng đồng.

Không chỉ là nét đẹp tín ngưỡng, lễ Cúng trăng của đồng bào Khmer còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để ánh trăng Rằm tháng 10 mãi soi sáng từng phum sóc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp giữa nhịp sống hôm nay./.

Lễ Cúng Trăng: Nét đẹp tín ngưỡng tạ ơn Thần Mặt Trăng của đồng bào Khmer Lễ Cúng Trăng là một ngày lễ lớn trong năm, được truyền qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống, nghi lễ tốt đẹp, tạo nên sự đa dạng về văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.