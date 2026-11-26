Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước”, đồng thời khẳng định: “Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa.”

Từ những định hướng này, các nhà khoa học cho rằng cần đổi mới tư duy bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, khơi dậy sức sáng tạo và đưa văn hóa gắn bó chặt chẽ hơn với đời sống xã hội.

Bảo tồn di sản phải gắn với sức sống cộng đồng

Phân tích bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa cho rằng, điểm nhấn quan trọng là đưa văn hóa vào trọng tâm định hướng và kiến tạo phát triển.

Văn hóa không chỉ là một lĩnh vực của đời sống xã hội mà còn là nền tảng giá trị, nguồn lực, mục tiêu và tiêu chí đánh giá sự phát triển. Vai trò của người dân không chỉ thể hiện ở việc tham gia các hoạt động văn hóa mà còn ở khả năng lựa chọn, thực hành, sáng tạo, trao truyền và quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa cộng đồng.

Di sản chỉ có sức sống lâu bền khi người dân còn hiểu, còn thực hành, mong muốn trao truyền và được hưởng lợi chính đáng. Vì vậy, bảo vệ văn hóa không chỉ là gìn giữ những giá trị được kế thừa mà còn phải duy trì các điều kiện xã hội để văn hóa tiếp tục được thực hành, trao truyền và sáng tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm cũng cho rằng giữ gìn bản sắc không đồng nghĩa với cố định văn hóa trong những hình thức truyền thống. Bản sắc được tiếp nối, làm giàu thông qua quá trình lựa chọn, tương tác, thích ứng và sáng tạo.

Trong không gian số, yêu cầu đặt ra không chỉ là số hóa mà còn phải nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ, phát triển dữ liệu văn hóa tin cậy và bảo vệ quyền lợi người sáng tạo. Quản lý văn hóa cũng cần chuyển từ quản lý hoạt động sang quản trị dựa trên giá trị, sự tham gia và hiệu quả xã hội, gắn với chất lượng đời sống văn hóa.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc phục dựng, trình diễn và khai thác văn hóa trong phát triển du lịch là xu hướng tất yếu, đồng thời tạo môi trường cho sáng tạo văn hóa. Vấn đề là phải hiểu đúng về văn hóa, tránh quan niệm truyền thống là những giá trị bất biến, chỉ cần bảo tồn nguyên trạng.

Nếu trong những năm đầu giành độc lập, văn hóa được đặt vào sứ mệnh xây dựng tinh thần dân tộc, bồi dưỡng con người và phục vụ công cuộc kiến quốc, thì trong bối cảnh hiện nay, văn hóa còn được nhìn nhận như nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và nâng cao vị thế quốc gia.

Một ví dụ thực tế tại Hội An, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm cho rằng, nhà cổ, phố nhỏ, nghề thủ công, phong tục, tập quán và lối sống của cư dân góp phần tạo nên sức hấp dẫn của đô thị di sản. Văn hóa không chỉ là dấu tích quá khứ mà còn tham gia trực tiếp vào đời sống kinh tế, tạo sinh kế và định hình thương hiệu điểm đến.

Chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực phát triển vì vậy không đơn thuần là khai thác giá trị để tạo lợi ích kinh tế, mà còn phải tổ chức, điều tiết và phân phối lợi ích hợp lý, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, truyền thống và hiện đại, lợi ích kinh tế và giá trị văn hóa, mục tiêu trước mắt và sự bền vững lâu dài.

Để bảo tồn gắn với đời sống cộng đồng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm đề xuất trao quyền quyết định cho người dân, bảo đảm quyền đồng thuận hoặc từ chối, tham gia, giám sát và đánh giá các hoạt động liên quan đến di sản.

Cùng với đó là cơ chế chia sẻ nguồn thu công bằng, trả thù lao tương xứng cho lao động văn hóa, thành lập các quỹ hỗ trợ thực hành và trao truyền di sản; bảo đảm cả những lợi ích phi kinh tế như niềm tự hào, bản sắc và sự gắn kết cộng đồng.

Cần có chính sách đãi ngộ nghệ nhân, bảo vệ không gian văn hóa, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và kỹ năng truyền thông để chủ động giới thiệu, trao truyền di sản. Bên cạnh đó, cần bảo vệ quyền văn hóa, tri thức truyền thống và quyền đại diện của cộng đồng, nhất là trong bối cảnh di sản ngày càng được số hóa, quảng bá và khai thác trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Công tác bảo tồn cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế của người dân, không áp đặt những mong muốn từ bên ngoài hoặc từ các dự án; gắn với chức năng, ý nghĩa đương đại của di sản và tôn trọng quyền lựa chọn, thích ứng, sáng tạo của cộng đồng. Người dân cần được trực tiếp tham gia đánh giá quá trình bảo tồn và hiệu quả của hoạt động này.

Đề cập những khó khăn trong chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm chỉ ra 5 điểm nghẽn là: tư duy còn thiên về khai thác tài nguyên văn hóa sẵn có, chưa hình thành tư duy sáng tạo liên tục; thể chế và chính sách về bảo vệ, sáng tạo, kinh doanh, phân phối lợi ích thiếu đồng bộ; thiếu nhân lực kết nối tri thức văn hóa với kinh tế sáng tạo; tài nguyên văn hóa đặc sắc chưa đồng nghĩa với khả năng xây dựng thương hiệu có lợi thế cạnh tranh; phân phối lợi ích thiếu công bằng có thể gây tổn hại cho di sản.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu nghiên cứu văn hóa cần tập trung nhận diện, bảo vệ và làm giàu các giá trị, bản sắc Việt Nam; làm rõ quá trình biến đổi, tiếp nối các giá trị và bảo vệ sự đa dạng trong thống nhất của văn hóa dân tộc.

Nghiên cứu cũng cần làm rõ vai trò của văn hóa như nguồn lực nội sinh, động lực phát triển; nhận diện vấn đề mới, dự báo xu hướng và cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách.

Đặc biệt, cần đi sâu tìm hiểu sự hình thành, vận động của các giá trị, biểu tượng, thực hành văn hóa và mối quan hệ với cấu trúc xã hội, quyền lực, lợi ích, qua đó đóng góp những tri thức, khái niệm và luận giải mới từ thực tiễn Việt Nam cho nghiên cứu văn hóa thế giới.

Văn học bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên

Tiến sỹ Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học, đề xuất quản lý văn học cũng cần theo hướng kiến tạo, dân chủ nghệ thuật, tôn trọng cá tính sáng tạo, không hành chính hóa. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Ở góc độ văn học, Tiến sỹ Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng văn học có sứ mệnh giáo dục, xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người.

Thông qua hình tượng nghệ thuật, văn học đi sâu vào đời sống tâm hồn, đánh thức lương tri, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, giúp con người biết yêu thương, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Sức mạnh của văn học không nằm ở lời giáo huấn trực tiếp mà ở khả năng khơi dậy sự rung động trước cái đẹp, niềm cảm thông trước nỗi đau của đồng loại và ý thức vượt qua những hạn chế của bản thân.

Văn học còn góp phần phản ánh, kiến tạo hệ giá trị và lý tưởng sống, từ lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết, tự lực, tự cường đến tinh thần đổi mới, sáng tạo, thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Qua các hình tượng nghệ thuật, văn học có thể truyền cảm hứng để thế hệ trẻ gắn khát vọng cá nhân với tương lai đất nước. Trong thời đại công nghệ, vai trò bồi đắp tâm hồn, lòng nhân ái và khả năng thấu cảm của văn học càng có ý nghĩa.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Huy Bỉnh, thách thức lớn đối với văn học hiện nay không chỉ là cạnh tranh thời gian, khả năng thu hút người đọc mà còn là nguy cơ suy giảm năng lực đọc sâu, tư duy độc lập và cảm thụ thẩm mỹ. Môi trường số với thông tin ngắn, nhanh, trực quan có thể khiến người đọc ít dành thời gian cho sự lắng đọng, suy ngẫm và tưởng tượng - những yếu tố cần thiết để nhận thức thế giới, khám phá bản thân và thấu hiểu người khác.

Để khắc phục, cần đổi mới sáng tác, xuất bản và phổ biến văn học; khuyến khích nhà văn khám phá hiện thực mới, đổi mới tư duy nghệ thuật, ngôn ngữ và phương thức biểu đạt nhưng không đánh mất bản sắc, chiều sâu tác phẩm.

Cùng với đó là xây dựng văn hóa đọc từ gia đình, nhà trường và cộng đồng; đổi mới dạy và học văn, phát triển thư viện, không gian đọc, hoạt động giao lưu văn học. Công nghệ cần được sử dụng để mở rộng khả năng tiếp cận qua sách điện tử, sách nói, thư viện số và chuyển thể tác phẩm sang điện ảnh, sân khấu, hoạt hình; đồng thời phát huy giá trị văn học dân gian, cổ điển và hiện đại.

Về trách nhiệm của đội ngũ sáng tác, nghiên cứu, nhà văn cần gắn bó với thực tiễn, phản ánh thành tựu, khát vọng, khó khăn và thách thức của đất nước; phát hiện giá trị nhân văn, góp phần bồi đắp nhân cách, lối sống và sức mạnh tinh thần.

Nghiên cứu văn học cần đổi mới phương pháp, nâng cao tư duy nghiên cứu, vận dụng lý thuyết hiện đại để lý giải thực tiễn văn học Việt Nam, phát hiện giá trị sáng tạo mới và cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách.

Trong phát triển văn học, cần kết hợp tính dân tộc với tính nhân loại, lấy văn hóa dân tộc và tinh thần Việt Nam làm nền tảng, đồng thời tiếp thu những giá trị, tinh hoa của nhân loại. Quản lý văn học cũng cần theo hướng kiến tạo, dân chủ nghệ thuật, tôn trọng cá tính sáng tạo, không hành chính hóa.

Việc đầu tư, đặt hàng tác phẩm cần công khai, minh bạch, dựa trên tiêu chí chuyên môn; đồng thời hoàn thiện cơ chế đánh giá, khen thưởng, tạo điều kiện để văn học thích ứng với quy luật kinh tế thị trường và mở rộng không gian công bố. Cùng với việc phát hiện, đào tạo, trọng dụng và đãi ngộ tài năng, nhất là các cây bút trẻ, cần đẩy mạnh dịch thuật, hỗ trợ dịch giả, xuất bản ở nước ngoài và hợp tác quốc tế để quảng bá văn học Việt Nam.

Dẫn lại nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò của văn học, nghệ thuật, Tiến sỹ Nguyễn Huy Bỉnh nhấn mạnh: “Văn học, nghệ thuật góp phần đổi mới tư duy, phản ánh trăn trở của con người, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng vươn lên”./.

Tuyên Quang đưa tinh thần phát triển văn hóa vào thực tiễn vùng cao, biên giới Từ nhận thức đến hành động cụ thể, các địa phương vùng cao, biên giới ở Tuyên Quang đang từng bước đưa những định hướng phát triển văn hóa vào thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng địa bàn.