Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã nhấn mạnh vai trò nền tảng, động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

Theo nhiều chuyên gia, những định hướng trong bài phát biểu về lấy con người làm trung tâm, phát huy bản sắc dân tộc, khơi thông nguồn lực sáng tạo và đổi mới phương thức quản lý, tổ chức thực hiện... không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển của văn hóa Việt Nam mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Định hướng chiến lược cho phát triển văn hóa

Tiến sỹ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa định hướng chiến lược sâu sắc cho sự phát triển văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước hiện nay.

Đặc biệt tâm đắc với yêu cầu phải lấy chất lượng sống và giá trị cộng đồng làm thước đo, mọi kết quả phải dựa trên giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng, tôn trọng đặc thù lao động sáng tạo và khắc phục bệnh thành tích, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn nhận định: Cách tiếp cận này hướng được tới hiệu quả thực chất và sự phát triển bền vững của nhân cách, quan hệ xã hội tại từng nơi, từng lúc, từng điều kiện.

Nội dung tiếp theo được Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tâm đắc là yêu cầu gắn phát triển kinh tế, hiện đại hóa, bền vững với bản sắc văn hóa và lòng nhân ái.

Định vị rõ tầm vóc quốc gia không chỉ tăng trưởng kinh tế bằng con số cơ học, hay hạ tầng đồng bộ, mà cùng với đó phải là sự nhân ái, tình nghĩa và cơ hội phát triển sáng đều, bình đẳng cho mỗi người dân.

Đề cập đến những chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn cho rằng, để đưa các quyết sách này vào thực tiễn, điều quan trọng là cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tập trung đột phá, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng; nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân là động lực quan trọng, gắn với việc phát huy nhân tố con người.

Trước hết, tạo đột phá về thể chế và cơ chế thực thi, chuyển hóa các chủ trương thành quy định pháp lý, chương trình hành động cụ thể, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn để chuyển từ tư duy quản lý thuần túy sang quản trị, kiến tạo phát triển.

Về nguồn lực, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn kiến nghị cần bố trí ngân sách nhà nước kịp thời, đúng trọng tâm, hướng tới mục tiêu dành 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa như các nghị quyết đã đề ra.

Nguồn ngân sách này cần phát huy vai trò dẫn dắt, đồng thời tạo cơ chế thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân đầu tư vào công nghiệp văn hóa, hạ tầng văn hóa và chuyển đổi số. Một trọng tâm khác là phát huy nguồn lực con người và sức sáng tạo. Điều này đòi hỏi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thu hút và trọng dụng nhân tài; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, thụ hưởng của người dân, trí thức, văn nghệ sỹ và doanh nhân. Các giải pháp cần gắn với việc thực hành sáng tạo những sản phẩm cụ thể, được đánh giá kịp thời và đúng tầm.

Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm tính đồng bộ và có thể đo lường. Trách nhiệm của người đứng đầu và toàn hệ thống chính trị cần được xác định rõ, với quá trình triển khai xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, đi kèm các chỉ tiêu cụ thể cả về định tính và định lượng. Trong đó, mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa tiến tới đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và đạt mức hai con số phần trăm trong giai đoạn tiếp theo là những định hướng cần được cụ thể hóa bằng các giải pháp thực hiện phù hợp - Tiến sỹ, Kiến trúc sư Phan Đăng Sơn chia sẻ.

Để văn hóa "soi đường" cho sự phát triển

Giáo sư, Tiến sỹ Từ Thị Loan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự nghiệp phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Trước hết, bài phát biểu thể hiện sự kế thừa và phát triển tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới. Văn hóa phải tham gia định hướng quá trình phát triển đất nước, từ xác lập mục tiêu, hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện và đánh giá thành quả phát triển.

Điểm đáng chú ý là quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, đề cao vai trò chủ thể của nhân dân, bảo đảm quyền sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng văn hóa. Chất lượng cuộc sống, sự phát triển toàn diện của con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp trở thành thước đo thành quả phát triển.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng xác lập những định hướng quan trọng về gìn giữ, làm giàu bản sắc dân tộc, phát triển công nghiệp văn hóa, nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trong thời đại số và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, bài viết đặt ra yêu cầu đối với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn lực và đề cao trách nhiệm người đứng đầu có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa các quyết sách về văn hóa vào cuộc sống, chuyển hóa sức mạnh nội sinh của văn hóa thành động lực phát triển đất nước.

Bày tỏ tâm đắc với quan điểm "Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện" trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Giáo sư, Tiến sỹ Từ Thị Loan nêu rõ: đây là sự cụ thể hóa rất sâu sắc tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay.

Từ những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Giáo sư, Tiến sỹ Từ Thị Loan mong muốn một số nhóm cơ chế, chính sách quan trọng sớm được cụ thể hóa: cần có cơ chế đầu tư, tài trợ, đặt hàng sáng tác phù hợp với đặc thù lao động sáng tạo; khuyến khích những tìm tòi, thử nghiệm nghệ thuật, tạo điều kiện hình thành các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ tài năng; bảo đảm thu nhập, an sinh xã hội, nhất là đối với nghệ nhân, nghệ sỹ hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

Giáo sư, Tiến sỹ Từ Thị Loan cũng kiến nghị cần tạo dựng môi trường sáng tạo dân chủ, cởi mở; bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội; bảo vệ quyền tác giả, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm văn hóa; có chính sách bảo đảm quyền tiếp cận, thụ hưởng văn hóa bình đẳng, ưu tiên địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; đổi mới hoạt động của các thiết chế văn hóa, chú trọng đầu tư cho nội dung, chất lượng phục vụ thay vì chỉ đầu tư cơ sở vật chất.

"Điều quan trọng là các chính sách phải tạo được sự chuyển biến thực chất, để người sáng tạo có thể sống bằng nghề, toàn tâm cống hiến và mọi người dân đều có cơ hội hưởng thụ đời sống văn hóa phong phú", Giáo sư, Tiến sỹ Từ Thị Loan nhấn mạnh.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 28/2026/QH16 đã xác định những chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa.

Để đưa các quyết sách này vào thực tiễn, điều quan trọng nhất hiện nay là tạo được sự đột phá trong khâu tổ chức thực hiện, chuyển từ quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, từ những chủ trương đúng đắn thành những kết quả có thể đo lường trong thực tiễn.

Trước hết, đẩy nhanh việc thể chế hóa các chủ trương thành những quy định pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển văn hóa; bảo đảm các nguồn lực tương xứng, cả về tài chính, nhân lực và hạ tầng; đổi mới phương thức phân bổ, sử dụng nguồn lực, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, nặng về công trình, nhẹ về nội dung, chất lượng hoạt động.

Đặc biệt, từng cấp, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm với lộ trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá trên cơ sở những giá trị thực sự tạo ra cho con người và cộng đồng, thay vì chạy theo thành tích hay số lượng hoạt động; huy động sự tham gia của toàn xã hội, phát huy sáng kiến từ cơ sở, khơi thông nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

"Thước đo cuối cùng của việc thực hiện các nghị quyết phải là sức sống của văn hóa, sức sáng tạo của xã hội và chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân", Giáo sư, Tiến sỹ Từ Thị Loan khẳng định./.

Khi mỗi người dân là một chủ thể của đời sống văn hóa Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất không chỉ mang lại bầu không khí hân hoan phấn khởi mà còn mở “đường lớn” để định hình tầm vóc và bản sắc văn hóa Việt Nam trong tương lai.